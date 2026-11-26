有「太陽花女王」之稱的劉喬安涉毒品等案潛逃境外多年，今年遭押解返台，10月遭起訴。今天首次開庭，劉喬安當庭全認罪，坦承在美國媒介台灣買家購毒，辯護人請求法官從輕量刑。

劉喬安（本名劉依函）自民國108年自知侵佔案將遭通緝，畏罪棄保潛逃美國，旅美期間持續涉及數件毒品案遭通緝。內政部警政署持續與美方合作，去年1月美方在波士頓逮捕劉喬安，今年6月押解返台，新北地檢署10月偵結，依毒品危害防制條例運輸第一級毒品等罪起訴。

新北檢調查，劉喬安110年間在美國加入運毒組織，媒介台灣買家向組織購買毒品，並與在台的謝姓女子密謀走私毒品。劉喬安與另名男子將重達590克的第一級毒品古柯鹼夾藏在蠟燭中，並混以衣服、鐵盤及巧克力等雜物，委由美國快遞公司將包裹空運來台。

新北地方法院今天首度召開準備庭，劉喬安在庭上全部認罪，坦承她擔任媒介角色，知道在台灣的對接者是謝女，也有教謝女如何從蠟燭中取出古柯鹼。

劉喬安還在庭上自爆，她在美國期間曾遭到軟禁，欠了許多錢，因此有幾筆匯款項目是償還保母費等，跟毒品金流無關，盼不要牽連到無辜友人。辯護人指出，劉喬安已全部認罪，盼法官從輕量刑。