刑事局今日公布18家銀行，共計22家金融機構的客戶存款被盜轉，銀行局主秘陳家珍指出，銀行局所說的4家銀行有發生盜轉情形，是銀行有向銀行局通報重大偶發，至於刑事局的資料則是民眾自行去報案，因此在統計上有所不同。而最新統計顯示，目前向金管會通報重大偶發的銀行，從4家增至8家，繼中信、玉山、華銀、台北富邦之後，新增合庫、彰銀、台新、一銀等4家銀行，8家銀行的客戶被盜轉金額為182萬元，有10位客戶遭盜轉。

陳家珍對於改善客戶存款遭盜轉這類現象，提出了未來金管會將努力的三大管理面向，包括：1、金管會持續資安防禦及應變能力，並由銀行公會研議銀行端有哪些精進措施；2、和執行機關密切聯繫與合作；3、由金融機構向客戶加強宣導，對於盜轉手法提醒客戶不要下載不明App或不明連結。

倘若是民眾自己下載App導致被盜轉，那麼恐得不到銀行的補償，對於可能引發爭議，陳家珍表示，倘若民眾認為有爭議，可走金融評議中心機制來處理。