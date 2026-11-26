新北市蘆洲區某精神護理之家爆發疑似凌虐病患致死案，市政府衛生局今天開始安排將超過90名病患全部移轉到其他安置機構，也有焦急的家屬趕抵卻被擋在門外，現場人員聲稱手中沒有名冊，請家屬先向衛生局承辦人確認名單才能知道人是否已經轉走。

據了解，蘆洲這2間政府立案的護理之家實際負責人均為陳姓婦人，疑因生意擴張太快超收病患導致現有場地容納不下，於是再向銀行貸款另覓場所打算移轉部分病患，但新的場所尚未取得合法執照，移轉出現問題又爆發2人遭凌虐致死疑雲。

今天到場急著找母親的家屬說，自2017年開始送73歲母親入住蘆洲該護理之家，初期院內都有本國籍專業護理師，也照顧得很好，母親原本坐輪椅，被訓練到可以站起來走路。但是護理人員更換得很頻繁，到後期大部分都是外籍移工，不確定是否有護理證照，看起來只像普通看護工。

整個護理之家大約自去年開始變怪怪的，她原本費用都是採月繳，去年要求改年繳，「當時我就懷疑陳姓老闆娘是不是財務出現問題。因為不放心，我每次只繳半年，繳了2次以後對方沒有強烈要求必須年繳」。

前幾個月開始，探視時發現母親眼下、背部、肢體等部位陸續出現瘀青、紅腫、抓傷、褥瘡，特別詢問為何去年以前都照顧得很好，今年卻變成這樣？看護解釋是母親自己抓癢抓破皮、洗頭時不慎撞到洗臉盆。她半信半疑，直接問：「你們的外勞是不是會虐待人？」老闆娘答應會去了解，最後不了了之。

結果前後探視兩、三次，發現傷勢出現在不同部位，當時曾想過要更換護理之家，「但是我想說完蛋了，因為母親那種老人家已經82歲而且有精神狀況，很多醫院、機構都說八十幾歲不收」。

接著大約從10月、11月開始，連探視母親都有問題，對方總是藉口有政府評鑑要忙、或說母親發病很暴躁正在治療，用了很多理由不讓家屬探視。「我跟老闆娘說好久沒看到媽媽，好不容易預約到下禮拜11月30日探視，沒想到日期還沒到就出事了。」

新北市蘆洲區某精神護理之家爆發疑似凌虐病患致死案，市政府衛生局今天開始安排長照交通車、救護車將超過90名病患全部移轉到其他安置機構。記者林昭彰／攝影

新北市蘆洲區某精神護理之家爆發疑似凌虐病患致死案，有焦急的家屬（右）趕抵卻被擋在門外，現場人員聲稱手中沒有名冊，請家屬先向衛生局承辦人確認名單才能知道人是否已經轉走。記者林昭彰／攝影

新北市蘆洲區某精神護理之家爆發疑似凌虐病患致死案，市政府衛生局今天開始安排長照交通車、救護車將超過90名病患全部移轉到其他安置機構。記者林昭彰／攝影

新北市蘆洲區某精神護理之家爆發疑似凌虐病患致死案，市政府衛生局今天開始安排長照交通車、救護車將超過90名病患全部移轉到其他安置機構。記者林昭彰／攝影