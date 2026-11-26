3名馬來西亞籍女子涉嫌受運毒集團成員指示，從吉隆坡搭機攜毒來台，並以衣物掩護躲避海關查緝。3人分別攜帶不同顏色、形態的粉塊狀毒品共119包，經鑑定均含第一級毒品海洛因成分，總純質淨重高達2691.31公克，桃園地檢署依運輸毒品等罪起訴。

起訴書指出，3名年輕女子明知海洛因是世界各國列管的毒品，不得運輸及私運進口，仍為取得馬幣1000至2000元不等報酬，與真實姓名年籍不詳、綽號「Six」、「Jasmine」等成年人士所屬運毒集團成員，共同基於運輸第一級毒品及私運管制物品進口的犯意聯絡。

檢方查出，3人於2026年8月12日依指示前往馬來西亞吉隆坡，入住「Majestic Residence」，並在該旅館大廳取得不詳成年人士交付的第一級毒品海洛因。之後由「Jasmine」指示，將毒品以附表編號1至3所示方式分裝，再分別藏匿於各自穿著的內衣褲中，準備搭機來台。

2026年8月15日，3人搭乘馬來西亞航空MH366班機抵達台，並依約各自取得馬幣500元旅費，卻在桃園國際機場第一航廈接受入境查驗時，遭財政部關務署台北關人員攔查，當場查獲藏匿毒品，並將相關物品查扣。

檢調查扣清單指出，3女各自攜帶3種不同形態的海洛因，分別為粉塊狀、粉末狀及碎塊狀，數量與純質淨重分別如下，第一名女子攜帶29包粉塊狀、7包粉末及5包碎塊狀海洛因共41包，純質淨重948.78公克；第二名女子攜帶15包米黃色粉塊狀、6包咖啡色粉塊狀及19包粉末狀海洛因共40包，純質淨重920.57公克。

第三名女子攜帶22包米白色粉塊狀、9包米黃色粉塊狀及7包碎塊狀海洛因共38包，純質淨重821.96公克。3女合計夾帶119包海洛因，純質淨重達2691.31公克。檢驗結果顯示，各批毒品純度介於49.75％至85.97％，其中第一名女子攜帶的粉末狀海洛因純度最高，達85.97％。

檢方調查，3人並非單純各自受託攜帶，而是與「Six」、「Jasmine」所屬運毒集團成年成員具有犯意聯絡及行為分擔，彼此分工將毒品從馬來西亞運入台灣。每人除可取得馬幣1000至2000元不等報酬外，另各取得馬幣500元旅費。

檢調發現，3人攜毒入境時，並非透過行李箱夾層或一般行李藏匿，而是將毒品分裝後，直接藏在各自穿著的內衣褲內，企圖利用人體藏毒方式躲避海關查緝，最終仍在桃園機場第一航廈遭查獲。

檢方認為，3名被告共同運輸第一級毒品海洛因，且各自攜帶的毒品純質淨重均遠超過10公克，已涉及毒品危害防制條例第4條第1項運輸第一級毒品罪，另涉及私運管制物品進口罪。3人偵查中坦承犯行，可依法減刑。考量3人以不法方式將大量海洛因輸入台灣，毒品一旦流入市面，將嚴重危害國人健康及社會治安，建請法院分別量處3人有期徒刑15年。

3名馬來西亞籍女子2026年8月15日搭機來台時，入境遭查獲涉嫌以內衣褲藏匿119包、檢驗純質淨重達2691.31公克海洛因，桃園地檢署偵結起訴，3女均求刑15年。聯合報系資料照

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