刑事局今日公布18家銀行，共計22家金融機構的客戶存款被盜轉，銀行局主秘陳家珍指出，銀行局所說的4家銀行有發生盜轉情形，是銀行有向銀行局通報重大偶發，至於刑事局的資料則是民眾自行去報案，因此在統計上有所不同。而最新統計顯示，目前向金管會通報重大偶發的銀行，從4家增至8家，繼中信、玉山、華銀、台北富邦之後，新增合庫、彰銀、台新、一銀等4家銀行，8家銀行的客戶被盜轉金額為182萬元，有10位客戶遭盜轉。

2026-11-26 17:46