桃園市桃園區昨晚發生毒駕肇逃事故，張姓男子駕車行經國強一街與國豐六街口，接連撞傷2名行人及路邊1輛轎車後逃逸，未料竟又開車折返現場看熱鬧，警方調閱監視器鎖定車輛，不到10分鐘將他逮捕，並在車內查獲依托咪酯煙彈，唾液快篩呈毒品陽性反應，訊後送辦。

119勤務中心昨晚8時34分接獲報案，指桃園區國豐六街發生交通事故，有名行人倒地不起，立即派遣第一救災救護大隊中路分隊的救護車前往，救護人員抵達後，現場友人表示，倒地的男子是行人，案發當時兩人正邊走邊聊，沒想到遭汽車從後方追撞。

救護員初步檢傷，發現33歲李姓男子當時意識不清，頭部有約4公分撕裂傷，但是對痛有反應，救護人員立即進行生命徵象評估及救護處置，隨後送往部立桃園醫院。至於同行的男子則受點擦傷未送醫。

桃園警分局說，龍安派出所及交通中隊員警獲報後，立即趕赴現場處理，除協助傷者送醫，也積極調閱周邊監視器畫面，迅速鎖定涉案車輛號牌，擴大追查。

警方追查過程中，張男竟又開車返回事故現場查看狀況。警方掌握車輛資訊後，不到10分鐘便在國豐六街96號前，將折返現場的張男查緝到案。員警進一步檢查車內，查獲毒品依托咪酯煙彈，意外揭露這起肇逃事故還涉及毒品問題。

警方隨即對張男實施唾液毒品快篩，結果呈現毒品陽性反應，當場將他逮捕並查扣涉案車輛，全案依法移送偵辦。至於張男是否確有施用毒品後駕車，以及事故發生時的實際駕駛狀態，仍待後續偵辦釐清。

桃園警分局強調，毒駕不僅嚴重危害駕駛人自身安全，更可能造成無辜用路人傷亡，肇事後逃逸也可能延誤傷者獲得救援的時間。警方對毒駕及肇事逃逸等違法行為絕不寬貸，將持續加強交通執法及毒品查緝，呼籲民眾切勿施用毒品後駕車，以免釀成無法挽回的傷亡。

疑似毒駕的張姓肇事駕駛。記者陳恩惠／翻攝

疑似毒駕的張姓肇事駕駛。記者陳恩惠／翻攝

張姓男子疑似毒駕，不僅撞傷2名行人還撞壞路旁的轎車。記者陳恩惠／翻攝

桃園市桃園區25日晚間發生毒駕肇逃事故，37歲張姓男子撞傷2名行人及1輛路邊轎車後逃逸，竟又開車折返現場查看，警方10分鐘內將他逮捕，並在車內查獲依托咪酯煙彈。記者陳恩惠／翻攝

桃園警方在張姓男子車內查獲喪屍煙彈。記者陳恩惠／翻攝

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