國內多家銀行存戶遭盜轉存款，刑事局統計至本月21日有18家銀行及1家證券商、3家電子支付機構被盜轉，受理100件、財損1742萬元，追查是用戶以手機下載短劇App時遭植入惡意程式，遠端遙控盜轉。

刑事局分析惡意程式的連線狀況，發現連接境外的中繼站，持續分析追查犯嫌，並通報金管會及金融機構防堵。

165反詐騙諮詢專線發現，今年9月起接獲多名民眾致電進線，指網路銀行帳戶遭盜轉，損失數萬至數十萬元，統計至本月21日共22家金融機構用戶受害，銀行及用戶陸續向警方報案。

有用戶稱曾下載不明App或點擊不明網路連結，網銀帳戶深夜至凌晨遭盜轉，未收到OTP（一次性密碼）簡訊。刑事局科技犯罪防制中心檢視被害人手機，發現惡意程式，模擬測試，研判歹徒以惡意程式遠端遙控被害人手機盜轉。

警方分析，歹徒在非官方網站或連結散布偽冒黃果、紅果、抖陰等短劇App的安裝檔（APK），夾帶惡意程式，誘使民眾下載；經開啟後顯示偽冒「Google Play更新」畫面，要求建立VPN連線，藉此「點對點加密」阻斷手機內建偵測異常流量等安全防護檢查，安裝不顯示圖示的惡意程式。

惡意程式反覆跳出教學畫面，要求開啟「無障礙」或「協助工具」權限；民眾開啟後，惡意程式以遮罩畫面掩護，1分鐘內取得簡訊、檔案、相機、麥克風、裝置管理員等12類授權，歹徒透過監看手機螢幕、側錄鍵盤輸入或記事本儲存資料，取得網銀帳號及密碼，在被害人手機或自己的裝置操作轉帳，並於被害人手機刪除OTP簡訊。

刑事局副局長蔡燕明今主持記者會，由科中主任蕭瑞豪說明。警方呼籲民眾，不從官方應用程式商店以外網站、連結或群組下載安裝App；安裝或開啟App時如跳出不明VPN連線要求，一律取消；不依對方教學替來源不明App開啟無障礙或協助工具權限。

警方表示，檢查手機「設定」內的無障礙項目，有無不明App已被開啟；檢查「裝置管理員應用程式」及應用程式清單，有無未顯示於桌面的不明程式；設定網銀登入及交易驗證方式，優先採指紋、臉部等生物辨識。

警方提醒，發現手機自行操作、遭不明畫面遮蓋而無法操作，應立即關閉網路連線，關機或開啟飛航模式，如無法操作，取出SIM卡並關閉無線網路分享器電源；以其他電話聯繫銀行客服人員，暫停網銀功能；撥打165或就近向警察機關報案，保持手機原狀，勿自行刪除程式或恢復原廠設定，以利警方採證。

刑事局指出，一旦手機遭植入惡意程式，形同將手機交到歹徒手中，民眾務必牢記。

國內多家銀行存戶遭盜轉存款，刑事局追查是用戶手機遭植入惡意程式，副局長蔡燕明（中）今主持記者會說明。記者李奕昕攝影