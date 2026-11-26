國道1號南下彰化路段今天清晨發生大貨車、聯結車與遊覽車發生碰撞，造成19名乘客輕重傷，其中3人OHCA，經搶救後不治 。圖／消防局提供 國1南下彰化路段今晨發生小客車、大貨車、聯結車及遊覽車4車追撞的重大車禍，造成3人死亡、16人輕重傷。交通部公路局表示，事故涉及的3輛大型車輛及駕駛人車籍、駕籍均為正常，出勤狀況正常、行駛速度也未超速，除已要求和欣客運妥善處理後續理賠事宜，監理所也啟動加強管理措施。

據了解，此一重大車禍分為兩次追撞，第一次是清晨4時39分聯結車與自小客車追撞，緊接著到清晨4時42分發生包括聯結車、遊覽車、物流車的第二次追撞，傷亡嚴重，現場啤酒罐掉落滿地，尤其屬於和欣客運遊覽車從台北出發到高雄，載有16人，因車體扭曲，有多人受困。

公路局表示，11月26日凌晨4時38分發生聯結車、聯結車、和欣客運與1輛小貨車追撞事故，公路局、新竹區，台中區及嘉義區監理所立即成立甲級事故應變小組應變處理。

這起事故造成3人死亡（和欣客運司機1人與乘客2人）、16人受傷（5人重傷，11人輕傷），分別送至彰化秀傳醫院（4人）、彰濱秀傳醫院（2人）、鹿港基督教醫院（2人）、彰化基督教醫院（3人）、衛福部彰化醫院（2人）、員林基督教醫院（2人）、漢民基督教醫院（3人）、員生醫院（1人）。

本次事故涉及3輛營業大型車輛，公路局說，3輛大型車輛及駕駛人的車籍、駕籍均為正常，大客車駕駛人近1周駕駛工時資訊均為正常，行駛速度也未超速，另有關事故確切原因尚待警察單位調查。

公路局表示，已要求和欣客運積極妥善處理乘客後續理賠事宜，台中區監理所也已派員赴相關醫院進行傷者關懷。

另外，新竹區、嘉義區監理所已於11月26日上午啟動事故立即性加強管理措施，派員至該事故業者公司進行安全管理查核，倘有違反汽車運輸業管理規則情事，將依相關規定裁處。