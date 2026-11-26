孩子從同學手中接過的糖果、餅乾，或網路陌生人的熱情邀約，都可能暗藏危機。新竹市警察局婦幼警察隊昨走入東園國小，透過生活情境及實際案例，提醒家長與教師，新興毒品可能偽裝成日常食品，網路交友也可能衍生私密影像遭偷拍、散布等風險。

新竹市警察局指出，近年毒品樣態不斷翻新，部分新興毒品可能偽裝成糖果、餅乾、飲料等日常食品，利用青少年的好奇心及同儕間的邀約降低戒心，讓孩子在缺乏警覺的情況下誤觸毒品。

警方提醒，家長與教師平時應多留意孩子的交友情形、生活作息及異常行為，適時關心孩子的心理與生活狀況，並教導孩子面對來路不明的食品、飲料，或他人提供的物品時提高警覺、勇敢拒絕，避免因一時好奇而陷入危險。

隨著數位網路普及，兒少保護也從現實生活延伸至網路世界。警方指出，孩子可能因缺乏網路安全意識，遭遇陌生人誘騙、私密影像遭偷拍或散布等情形，家長及教師除了適時陪伴孩子使用網路，也應建立良好的親子及師生溝通管道，教導孩子尊重及保護自身的身體自主權與個人隱私。

新竹市長高虹安表示，兒少安全是城市治理的重要一環，孩子的健康成長需要家庭、學校及政府共同投入，市府將持續推動校園安全及婦幼保護工作，透過多元宣導與跨單位合作，提升市民對兒少安全議題的重視，讓每一位孩子都能在安全、友善的環境中成長。

新竹市警察局長陳源輝指出，毒品防制與兒童保護不能僅仰賴事後處理，更重要的是從日常生活中建立預防觀念，透過警察、學校與家庭三方合作，及早發現潛在風險，才能有效降低兒少遭受危害的可能性。婦幼警察隊也將持續深入校園及社區，強化全民兒少保護意識。

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新竹市警察局婦幼警察隊走入東園國小，透過實際案例及生活情境，提醒教師與家長留意新興毒品及網路交友風險。圖／新竹市警察局提供