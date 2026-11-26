國1南下彰化路段今清晨發生小客車、大貨車、聯結車及遊覽車4車追撞的重大車禍，造成19人輕重傷，其中遊覽車司機及2名乘客送院前無呼吸心跳，其中2人不治，另1名OHCA傷者命危搶救中。

和欣客運總經理李景鴻說，受傷乘客分別被送到8家醫院，目前公司已經派人到8家醫院關心、慰問受傷乘客。針對已死亡的司機及乘客，公司也會協助處理後續，並給予慰問金。

據了解，此一重大車禍分為兩次追撞，第一次是清晨4時39分聯結車與自小客車追撞，緊接著到清晨4時42分發生包括聯結車、遊覽車、物流車的第二次追撞，傷亡嚴重，其中，遊覽車從台北出發到高雄，載有16人，因車體扭曲，有多人受困。

據了解，這輛發生車禍的和欣客運車輛車籍，以及駕駛出勤紀錄均為正常。交通部公路局目前還在了解當中，後續將再說明。