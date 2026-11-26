台中陳姓女子不堪廖姓先生長期酗酒，對她精神暴力、騷擾，網購甲醇摻酒毒殺對方，檢警去年底獲報案情膠著，一度傳出承辦人員被托夢，直到掌握陳女從蝦皮下訂甲醇、事後刻意刪除帳號，種種可疑跡象才突破，但因陳犯後否認殺人，檢方依「間接證據」起訴，將再挑戰國民法官心證。

廖男去年12月底死亡時，醫院雖檢查出他體內存有高濃度甲醇，但為何會下肚無人知曉，究竟是誤食、遭人添加，還是另有原因更毫無頭緒，若當下僅以意外結案，遺體直接火化，一樁離奇凶殺很可能就此遭隱匿。

此外，檢警初步釐清廖男周邊關係人，也未發現傳統「情、財、仇」等明顯動機，案情一度陷入膠覺，但疑有警察人員連夜經托夢，認為案件並不是意外般單純，經外勤檢察官相驗後判斷認為可疑，決定解剖遺體繼續追查。

檢警除再次釐清廖男身邊人關係，後來範圍逐漸縮小至妻子陳女身上，發現她因先生酗酒長期遭精神暴力等，陳女本身又和日文班的1名男同學交往密切，還刻意在外承租套房供2人見面使用。

直到檢警查出，陳女2025年11月7日使用先生的蝦皮帳號，上網花260元下訂1桶5000CC的甲醇，且她同月11日一早8點27分到超商取貨，同時再對賣家留下「5星」好評。

陳女隨手點出的「5星」好評成了檢警突破關鍵，且她事後還刻意將該蝦皮帳號刪除，導致其帳號不如其他賣家有顯示名稱，買家身分僅呈現空白，同時也成了檢警認定她有滅證行為。

檢警自廖男2025年12月27日毒發身亡，數個月蒐證、案件突破，今年8月8日搜索陳女將她向法院聲押禁見獲准，11月底再依家暴殺人罪嫌起訴。

據了解，陳女犯後否認，本案在缺乏陳女對先生飲酒摻甲醇的「直接證據」下，檢警從她網購紀錄、通聯、交友狀態，及長期遭先生酗酒精神暴力對待下，以間接證據構築動機、犯嫌，先是聲押獲准，偵結再依家暴殺人罪嫌起訴，未來將由台中地院國民法庭審理。

中院國審庭2024年審理清水桶屍案，任職酒店的女子蔡嘉樺殺害男友以水泥封屍，當時同樣面臨無直接證據，合議庭依蔡女網購水泥攪拌器、方形普力桶等工具，總總間接證據堆砌下，仍依殺人、棄屍等罪判她27年，經最高法院駁回確定。

陳婦自蝦皮訂購1桶甲醇，去年11月11日一早8點27分取貨，還留下「5星」好評，事後卻刪除帳號，檢方認定有滅證行為。圖／截自蝦皮賣家頁面

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