新北市蘆洲區某護理之家傳出疑似凌虐病患致死案，檢警這個月中旬相驗該護理之家2名往生病患時，意外在其中一人的鞋底和內褲中，發現疑似控訴遭護理之家凌虐的遺言。新北地檢署昨搜索、約談護理之家巫姓負責人、現場幹部及照護員等共8人，全案現正依妨害自由等罪嫌漏夜偵辦中。

據了解，該間位於蘆洲長榮路上的護理之家，其巫姓負責人共經營2間合法登記的護理中心，卻疑似以合法掩護非法，替數家非法的地下安養機構超收上百名病患，導致照護品質低落。

轄區蘆洲警分局這個月中旬相驗護理之家2名不幸往生的病患遺體時，發現其中1人外觀雖無可疑外傷，卻在鞋底和內褲中藏有遺言，內容涉及指控業者照護不當甚至遭受凌虐等情事。警方獲悉後不敢大意，立刻報請檢方指揮偵辦。

由於該護理之家在衛福部登錄名冊中，主要是收治因慢性精神病，病情穩定但間接導致生活難以自理的精神病患，究竟業者確實有無涉嫌凌虐病患？或是患者因病情出現想像？尚待檢警進一步調查釐清。