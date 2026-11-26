楊姓國中生三年前被割頸身亡，行凶的郭姓少年、教唆的林姓少女及法定代理人二審被判賠一七八二萬餘元。楊父、楊母發聲明指出，不管法院判得高或低，他們深知不可能拿得到錢，且再多的賠償也填補不了失去愛子的傷痛。

長期陪伴家屬的新北市議員石一佑呼籲，政府應持續推動三大改革，包括檢討司法制度以正視受害家屬權益、讓反霸凌教育與教師支持系統落實於校園，以及全面強化監視與危機通報等校園安全設備，不要再讓任何父母用眼淚換取對校園安全的重視。

楊父、楊母表示，不覺得二審法院判得比一審高是勝利，他們心中都很清楚，判決書上的金額只是一個永遠都無法完全實現的數字，「那些數字，一點意義也沒有」，他們要的從來不是金額的高低，而是公平、正義是否能實現，且兩名被告及家長也完全沒有賠償的誠意。

聲明表示，一般來說，法院對旁系血親不認為有扶養義務，但他們家庭狀況不同，姊姊是沒有生活自理能力的弱勢者，必須靠父母照顧，但等到他們離世後，誰來照顧她？因此要求被告及家長賠償姊姊的扶養費。

楊父、楊母認為殺人償命本來就是天經地義的事，兩名被告因為未成年沒辦法判死刑，國家就應該要強制他們用餘生來懺悔贖罪，償還犯罪的代價，兩人應該要懺悔自己的行為造成一條人命的喪失，造成一個家庭的破碎，如果至今還沒能反省到自己犯下多麼不可饒恕的罪過，呼籲矯正機構千萬不能讓兩人輕易假釋，「沒有悔悟，就沒有寬恕」。

楊父、楊母說，再多的賠償也填補不了失去愛子的傷痛，被告有沒有能力賠償，也不是關切的重點，他們想要讓社會大眾知道，正義公理的價值必須有衡量的標準，所以加害人造成的損害必須明碼實價，這是他們堅持這場訴訟的原因。