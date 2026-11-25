新北市蘆洲區有2間政府立案的精神護理之家爆發疑似凌虐致死案，檢警月中相驗2名病患遺體時，發現其中1名死者在鞋底藏遺書、內褲寫遺言，指控機構疑似超收病患導致照護不當及遭受虐待，才驚覺案情不單純。檢察官昨天兵分多路搜索，帶回負責人等8名被告，今天下午移送地檢署複訊。

據了解，這2間護理之家實際負責人是同一人，1家開在大樓社區內，後來又在附近興建獨立建築物再開1家，被懷疑利用合法掩飾其他非法安養機構超收上百名病患，導致照護品質不佳，更爆出凌虐疑雲。

本月中旬有1男、1女共2名中年收容病患相繼死亡，檢警相驗遺體發現，其中男性病患竟將遺書藏在鞋底，內褲也寫有遺言，內容疑似指控機構超收及遭受不當對待，檢警因此懷疑死者可能因不堪長期凌虐痛苦而輕生。

昨天新北地檢署指派3名檢察官指揮警方兵分多路搜索，帶回約8名被告，今天下午移送地檢署複訊，持續擴大調查釐清案情。

衛生局今晚回應，本案目前檢方持續偵辦中，市府全力配合檢警調查，如涉及違反精神護理機構相關法規，將依情節予以處辦，最重可廢止該機構開業執照。

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蘆洲區2間政府立案的精神護理之家爆發疑似凌虐致死案，檢警月中相驗2名病患遺體時，發現其中1名死者在鞋底藏遺書、內褲寫遺言指控機構疑似超收病患導致照護不當及遭受虐待，才驚覺案情不單純，檢察官昨兵分多路搜索，帶回負責人等8名被告。記者林昭彰／翻攝