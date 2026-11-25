新北市男子謝文雄去年於土城當街持廚刀殺害張姓妻子、小姨子，一審新北地方法院國民法官庭判處無期徒刑，理由稱「須殺害3人以上才符合情節重大」，輿論譁然。案件上訴，台灣高等法院今首度開庭。

張父庭後受訪指出，希望法律公平、公正、正義就好了；張母則氣憤地表示，謝文雄沒有人性，留在世間做什麼，她2個女兒已經變成白骨，讓他們兩老無依無靠，「他（指謝文雄）住在我家11年，我做牛做馬做得要死，幫他洗衣服、帶小孩，對他還不好嗎？」

謝文雄在律師不知情的狀況下，寄上訴書給高院表示「希望判死刑」。張母憤怒地說「鬼才相信，鱷魚的眼淚」，認為謝在博取同情，這麼殘忍的人，說的話根本不能聽。

張母以手指著天空，她說「天公伯如果有眼睛，應該給這種人報應」，連謝文雄的女兒都不會原諒他。張母說道，年幼的外孫女晚上都睡不著，向她說「阿嬤，我想媽媽」，批評謝文雄對不起2個小孩，「我不信他晚上睡得著，我的2個女兒做鬼都會抓他」。

高院今開庭，張父、張母及小姨子的吳姓丈夫均表示，希望案件可以撤銷發回地方法院重審；張母邊哭邊說，一審判決對他們很不公平，2個女兒幾秒鐘就沒了，怒批謝文雄「真的是太可惡了」。

檢察官表示僅針對2個殺人罪提上訴，認為一審判決認事用法、適用法令有違誤，另傷害罪、違反保護令部分，則沒有提上訴。

法官則詢問謝文雄是否有提上訴「希望判死刑」，並問他有無跟律師討論過，因為法律規定被告上訴應以自己利益為限，謝的上訴不合法。謝文雄表示，他確實有寄上訴書，是因為看到新聞，他不了解法律意義，經法官解說後，他決定撤回上訴。

謝文雄委任律師指出，謝未與辯護人討論，是在辯護人不知情的狀況下，自己寄出上訴書。檢察官則認為，謝雖然撤回上訴，但是他力求死刑，與辯護人的辯護內容矛盾，可見之間沒有信任關係，是不是要考慮解除委任。法官庭末諭知12月31日再開庭。

新北市男子謝文雄去年於土城當街持廚刀殺害張姓妻子、小姨子。記者謝亞庭／攝影