新北市男子謝文雄去年持廚刀於土城當街殺死張姓妻子與小姨子，新北地院國民法庭一審判處無期徒刑，判決理由稱「須殺害3人以上才符合情節重大」，引發輿論譁然。案件上訴二審，高等法院今日下午首度開庭審理，死者父母受訪落淚痛喊「不公平」，直言「殺人就要償命」，唯一目標就是死刑。

遺屬庭前受訪表示，他們痛失至親，沒有人命比金錢還重要，兩老晚年也沒有依靠了，二審就是希望法官公平審判，如招牌天秤般公正公義，「既然殺人就要償命，（二審）唯一目標就是死刑。」

遺屬忍不住落淚痛訴，謝文雄行凶一分鐘，兩個養了40幾年的女兒躺在地上沒有聲響，「抖一下」就死了，連一句道別都沒有，怒批「真的沒看過（謝文雄）這種人，法律真的只保護壞人，我們是善良的老百姓耶⋯怎麼愈遵守法律愈被欺負。」

「我2個女兒死得好冤好冤⋯」，遺屬直言，謝文雄殺了2個人判無期徒刑，靠人民的納稅錢養，他們的2個女兒卻躺在骨灰甕裡，真的太不公平了，司法應該給人民一個公道及交代，「這種人那麼殘忍，真的是天理不容」。