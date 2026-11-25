毒品犯罪型態從實體通路轉向虛擬網路，為及時阻斷毒品資訊擴散，法務部預告毒品危害防制條例修正草案，明定業者應配合限制瀏覽、接取、移除、暫停或終止服務，無正當理由不配合下架或封網，最高可處100萬元罰鍰。

依預告草案，網際網路內容有毒品危害防制條例第4條至第15條情形之一者，司法警察或各目的事業主管機關得令網路平台提供者、網路內容提供者或網際網路應用服務提供者對內容限制瀏覽、移除或對使用者帳號採取限制或終止服務的措施。

如情節重大，或為避免犯罪、危害擴大或急迫危險而有即時處置必要者，得逕令網路接取服務提供者停止解析或限制接取，網路服務提供者不遵行而無正當理由者，司法警察機關或各目的事業主管機關得對業者處10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

此外，為保全犯罪證據，草案明定網路業者自接獲命令起，須保存相關使用者註冊、身分確認、帳號及網頁內容等資料180天，並依通知提供資料，無正當理由未保存或提供資料，可處6萬元以上60萬元以下罰鍰。

官員指出，相關處置仍應遵守依法行政及比例原則，業者對行政處分不服者，可依法尋求行政救濟，待修正草案預告程序完成後，會再參酌各界意見完成法制作業，並報請行政院審查。

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