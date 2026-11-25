台中陳姓女子不堪廖姓先生長期酗酒，對她精神暴力、騷擾，去年爭吵後上網花260元訂了1桶5000CC的工業用酒精（甲醇），偷摻入先生平時飲用酒中，廖喝下肚隔天頭痛、視力模糊，送醫搶救體內甲醇濃度高達308.5mg／dL，搶救1個多月仍死亡，台中地檢署依家暴殺人罪嫌起訴陳女。

檢方查，陳女、廖男育有1子1女，一家4口同住豐原區，廖男從2007年1月婚後喝酒習慣日益加深，還患有嚴重酒癮，會每天晚上8點起，在屋內4樓客廳內持續、大量飲用私釀酒，還會在4樓客廳大 聲喊叫、拍打沙發，敲打地板，造成妻子、孩子不堪其擾。

廖男長期以自備的大容量白色塑膠桶，從不詳地點買私釀酒回家放在4樓臥室，再分裝透明玻璃酒甕、酒瓶，堆放在電腦桌椅旁的箱子內，以供每天下班飲用。

檢方查出，陳女、廖男去年11月6日因談論公司帳目、夫妻相處問題起口角，陳心生不滿，7日凌晨12點多就上網花260元，下訂名為「99.9%工業酒精 這個不 是消毒酒精 甲醇 5000CC 工業酒精 水噴射」的1桶甲醇，隔天就送達超商取貨，陳還不忘給賣家留下「5星」好評。

陳女8日帶整桶甲醇回家，她長期忍受先生酒後精神暴力、騷擾，加上2024年9月去某科技大學進修部就學，認識1名同學彼此交情與日俱增，13日就將大量甲醇摻入先生平時飲酒中。

廖男13日晚間拿了電腦桌旁1瓶酒喝下肚，隔天就出現眼神、走路方式異狀，中午開始自言自語，晚上開始頭暈、頭痛，眼睛甚看不清楚、有強光感等不適，自行叫救護車送醫，但初步檢查無腦出血，懷疑是神經疾病，因廖堅持出院當晚10點就回家。

廖一到家冒冷汗、臉色蒼白，家人替他叫計程車再度送醫，途中他就失去呼吸心跳，搶救後雖恢復生命跡象，但仍意識不清，後來醫院查出他體內甲醇濃度高達308.5mg／dL，診斷為甲醇中毒合併酸血症及腎衰竭、心跳休止合併呼吸衰竭、肺炎合併菌血症等，昏迷指數4，最終於12月27日死亡。

檢方偵結認定陳女犯嫌明確，依家暴殺人罪嫌起訴她，全案將由台中地院國民法官審理。

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