台中市驚傳妻子毒殺先生驚悚命案，豐原區43歲陳姓婦人和廖姓先生育有1子1女，因夫妻相處不睦，她見老公長期喝酒，去年竟上網訂購1桶甲醇後偷偷摻入對方酒中，造成廖喝下出現頭暈、視力模糊，送醫救治1個多月仍死亡，檢方偵結依家暴殺人罪嫌起訴陳婦，將由國民法官審理。

檢方指出，廖男2025年11月14日出現頭暈、頭痛及視力模糊等症狀，送醫後經診斷為甲醇中毒，之後持續昏迷，直至同年12月27日不治死亡。

中檢前檢察官郭逵（今年升任新竹檢察署主任檢察官）獲報相驗後，認廖男死因存有疑點，有調查之必要，與檢察官翁嘉隆共同指揮中檢重案支援中心檢察事務官、警方追查。

檢方查出，陳女因和廖男爭執，2025年11月7日凌晨，透過網路購物平台訂購1桶甲醇，13日晚間再將甲醇摻入廖平日喝的酒瓶內，最終釀廖喝下中毒死亡。

檢警今年8月8日搜索陳女，查扣手機等證物，將她聲押禁見獲准，上周偵結依家暴殺人罪嫌起訴陳，將由台中地院國民法官審理。

根據環境部官網介紹，甲醇又稱為工業用酒精或木精，無色透明且氣味與酒精相似，沸點低、具有揮發性，工業方面常被用來當作有機溶劑。甲醇中毒會出現包含了嗜睡、噁心、嘔吐腹瀉等症狀，嚴重者會導致永久性失明，甚至死亡。

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