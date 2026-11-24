張姓男子製毒、販毒去年9月被警查獲，辯稱向女兒借款買毒品及粉末，警方卻查出他兩個月內花費67萬5千元買毒品，落網時仍有43萬3千元，金流有問題。彰化地方法院審結，依違反毒品危害防制條例，4罪，分處張男10月至6年不等有期徒刑。

判決書指出，張男去年8月以7萬5千元向綽號「小龍」的身分不詳成年人購得含依托咪酯、美托咪酯、三氟依托咪酯等成分的毒品原料粉末，在他的住處加熱熱並攪拌調製為溶液後分裝於空瓶內，製造第二級毒品而混合二種以上毒品。

張男同年8月以43萬元向綽號「大胖班長」的年籍不詳男子購得第二級毒品甲基安非他命約1公斤，擬伺機販售予不特定人牟利，又以17萬元之價格再向「大胖班長」購得第三級毒品愷他命，

警方同年9月間持搜索票到台中市逮捕張男，並搜索他的車子及住處，查扣海洛因、依托咪酯的粉末與煙油、愷他命、甲基安非他命及毒品用具等證物。張男辯稱瓶子等容器是分裝毒品所用、不知調配毒品粉末是違法、遭通緝期間無經濟收入，但警方查出去年7、8月先後以17萬元、7萬5千元、43萬元合計共67萬5千元購入愷他命、毒品粉末及甲基安非他命，為警查獲時尚持有現金43萬3千元，研判有長期從事毒品交易之嫌。

彰化地院審酌，張男有多項前科，素行不佳，明知持有和使用毒品違法，仍自行調配製造、高價購入大量甲基安非他命伺機販售予不特定人、持有一級和三級毒品，所為助長毒品流通氾濫，應予相當之非難，惟考量張男製造及持有的毒品未實際流入市面，並念及坦認犯行、已有悔悟之意，兼衡自述智識程度、家庭生活及經濟狀況等一切情狀，分別量處如附表所示之刑。

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