九合一選舉前，立委高金素梅國會辦公室前主任張俊傑棄保潛逃，另有境外人士勾結國內幫派涉犯案件，警政署今年9月起4波全國同步掃黑，查獲具幫派背景犯嫌1420人次，以維護選舉期間秩序。

刑事局表示，幫派分子涉掩護及接應張俊傑藏匿、偷渡，專案小組已查獲數十人，亦有不法組織涉受國外勢力遠端指揮、委託徵信業者，對特定公眾人物跟監、恐嚇或傷害，如相聲演員黃逸豪遭假車禍傷害案。

為防黑道幫派在地協力，維護選舉期間社會秩序，刑事局規劃4波「全國同步掃蕩黑幫活動處所行動」及「全國同步打擊黑幫行動」治平專案，今年9月18日至本月20日執行，動員警力2萬2734人次，臨檢處所5666處次，查獲具幫派背景犯嫌1420人次，查扣不法利得2472萬1742元。

治平專案查獲121件、647人，其中針對涉入張俊傑棄保潛逃或境外勢力案件的組織，含竹聯幫、四海幫、天道盟、太陽聯盟、北聯幫，查獲35件、171人。

刑事局副局長蕭欽杰今主持記者會，說明專案成果。刑事局表示，掃蕩幫派組合圍事、依附行業與宮廟據點，「打核心、追金流、斷生計」系統性掃黑，不容黑道幫派或犯罪組織挑釁公權力，更不容國外勢力利用犯罪組織實施不法行及妨害選舉公正。

九合一選舉前，警政署4波全國同步掃黑，刑事局副局長蕭欽杰（中）今說明專案成果。記者李奕昕／攝影

九合一選舉前，警政署4波全國同步掃黑，查獲具幫派背景犯嫌1420人次。記者李奕昕／翻攝