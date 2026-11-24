台中教育大學今上午驚傳有學生企圖攻擊老師狀況，1名學生疑似對上課方式不滿，竟拿1把美工刀靠在女老師脖子旁邊，校方人員趕到場處理時，學生還稱「把這老師滅了」、「是學校教他拿刀抵在老師脖子上」，最終被校方人員制伏；轄區警方獲報已先將學生送醫，所幸老師未受傷。

2026-11-24 12:54