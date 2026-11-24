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南投埔里分局旁逆向連撞機車逃逸 男涉毒駕落網
洪姓男子今天駕車行經南投縣政府警察局埔里分局埔里派出所旁路口，逆向連撞路旁停放機車，恰巧在門口的所長見狀立即追捕，查獲疑毒品喪屍煙彈，洪姓男子毒品快篩呈陽性。
埔里派出所長倪晨上午整理環境時，看見1輛汽車行經埔里鎮中山路二段與北辰街口，逆向行駛約100公尺，還撞倒路旁2輛機車後未停車處理，反而加速逃逸，立即騎自用重機車尾隨追查，並通報警力支援。
埔里分局表示，追緝過程中，駕駛未停車，甚至接連闖紅燈，行車狀況相當危險，倪晨持續掌握車輛動向，經20多分鐘尾隨，趁駕駛在埔里珠生路停車下車時，與支援警網上前攔查。
埔里分局說，車內查獲疑喪屍煙彈（依托咪酯）等相關證物，洪姓駕駛經毒品唾液快篩結果呈現陽性，疑施用毒品後駕車，全案依涉犯中華民國刑法公共危險罪與毒品危害防制條例偵辦，並依法沒入車輛。
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