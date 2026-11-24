為維護選前治安，警政署近3個月共發動4波全國掃黑專案行動，共查獲包括以治平專案模式緝獲的幫派背景犯嫌1420人次、查扣不法利得折合新台幣2472萬餘元。

警政署刑事局下午舉行「鐵腕淨化選前治安 警組合拳重擊犯罪黑幫！掃蕩依附營生行業、斬斷在地協力黑手、守護民主法治國安」記者會。

副局長蕭欽杰表示，為防範黑道幫派與境外勢力合流，進而淪為外部滲透的在地協力者，同時維護九合一選舉期間社會秩序，防範外部勢力干預民主法治，警政署自9月中旬起至11月20日止，針對幫派犯罪組織與跨國鎮壓的不法協力分子，以組合拳方式接連規劃實施數個全國同步掃黑專案。

其中，包含4波「全國同步掃蕩黑幫活動處所行動」（打行業、斷生計）、治平專案「全國同步打擊黑幫行動」（打人打核心、打錢追金流）。

蕭欽杰說，這段期間共累計動員警力2萬2734人次、執行專案臨檢處所5666處次，並查獲包括以治平專案模式緝獲的幫派背景犯嫌1420人次、查扣不法利得約2472萬餘元，展現政府捍衛治安與國安的堅定決心。

刑事局透過新聞稿說明，這4波專案掃蕩，以治平專案模式查獲包括涉及在地協力黑幫組織的案件計35件、171人，涉案組織包括竹聯幫、四海幫、天道盟、太陽聯盟及北聯幫等其他幫派組合、犯罪組織重要幹部與成員。

偵查第二大隊第3隊長趙尚臻說明破案成果，日前接獲情資指出，太陽聯盟尊陽會長洪男以基隆市為幫派主要據點，並授意手下成員在雙北市及桃園市成立分會，對外承接討債委託，進行暴力討債，全案報請基隆地檢署指揮偵辦。

專案小組調查了解，洪男為躲避警方追查，檯面上假意授權手下幹部擔任代理會長，實則仍握有實質影響力，去年9月旗下桃園分會陳姓分會長受託催討一筆40萬元債務，對從事工程業的被害人施以恐嚇、威脅手段，致其心生畏懼閃避，陳男竟率手下雇拖吊車至被害人桃園住處附近強行拖走33輛車，其中4輛為被害人所有，另29輛為無辜民眾遭牽連。

除此之外，陳男今年4月率小弟南下彰化縣強押另一名被害人至偏僻山區暴力討債，持鎮暴槍毆打凌虐後還強逼簽36萬元本票，造成其身心受創。

專案小組經長期跟蒐，今年8月下旬展開同步拘搜行動，查獲洪男等11嫌到案，全案依違反組織犯罪防制條例及刑法傷害、妨害自由及恐嚇取財等罪移請基檢偵辦，其中洪男、陳男分別以30萬元、20萬元交保，其餘人則為10萬至20萬元不等金額交保。

偵查第二大隊第2隊長古三民也表示，有情資顯示太陽聯盟靜陽會隊長楊男透過1名青少女在校園大肆招募中輟或需錢孔急的青少年，佯稱提供「代儲遊戲點數」等兼職機會，實則成立詐欺車手集團，學習操作QR Code掃碼提款及扣款點數等詐術。

同時，在社群媒體上利用假購物、假贈禮方式騙取被害人的銀行QRCode條碼，再由旗下車手迅速提領，已知35人被害、總財損100萬餘元。

專案小組經長期蒐證，見時機成熟於9月中旬執行搜拘行動，一舉查緝楊男及旗下共犯等9人到案，全案詢後依涉違反組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例、毒品危害防制條例、人口販運防制法等罪，解送橋頭地檢署及高雄少年及家事法院偵辦，其中楊男聲請羈押獲准，其餘人以8萬至10萬元金額交保。