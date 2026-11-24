太陽聯盟尊陽會長洪姓男子涉透過代理會長陳姓男子、中壢分會長陳姓男子，從事暴力討債，強押一名KTV員工至山區圍毆，並拖走一名工程業者33輛汽車要拆解變賣。刑事局查獲洪等11人依組織等罪嫌移送，檢方命10萬至30萬元交保。

警方調查，52歲洪姓男子以基隆市為主要據點，授意手下在台北、新北、桃園市成立分會擴張勢力，從事暴力討債，為躲避查緝，授權41歲陳姓男子擔任代理會長，31歲陳姓男子則於去年9月在桃園市成立中壢分會擔任分會長。

陳姓分會長去年9月受託催討一筆40萬元借貸債務，致電桃園一名工程業者威脅對其不利，業者心生畏懼避不見面，陳率成員雇用拖吊車，前往其住處拖走4輛工程用汽車、2輛私人汽車，一名汽車回收業者將車輛停放附近也被波及，遭拖走27輛報廢車。

陳姓分會長今年4月率成員在彰化縣某KTV消費後，強押一名員工至偏僻山區毆打、持鎮暴槍射擊，錄影施暴過程，並逼簽36萬元本票，帶至某汽車旅館施暴後才釋放。

刑事局偵二大隊第三隊接獲情資，今年4月21日逮捕陳姓分會長，8月26日在台北、新北、桃園、基隆市搜索拘提洪等10人。犯嫌多坦承犯案，但稱是被害人欠錢不還。

警方尋回4輛車，犯嫌稱其他車輛已被「殺肉」，獲利1百萬元。對於KTV員工被害，犯嫌對債務原因及金額交待不清，警方懷疑是隨機押人勒索。

警方查扣「太陽精神」匾額、幫規守則、黑色背心、刀械、球棒、現金155萬元，詢後依組織犯罪防制條例、傷害、妨害自由、恐嚇取財等罪移送。檢方命洪30萬、陳姓代理會長20萬元交保，陳姓分會長因詐欺案被通緝，解送歸案入監。

太陽聯盟尊陽會長洪姓男子涉透過代理會長陳姓男子、中壢分會長陳姓男子，從事暴力討債，刑事局搜索查獲洪等11人。記者李奕昕／攝影