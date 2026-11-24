彰化縣議會議長謝典霖涉嫌賄選遭延長羈押，家屬委由律師提出抗告。台中高分院今日表示，下午已收到抗告案卷，並分案由法官審理，待有裁判結果再向外界說明。彰化地院先前裁定，謝典霖自本月17日起延押2月並禁見，期間涵蓋12月25日新任議員宣誓就職日，抗告結果將影響他能否親自出席宣誓，以及爭取連任議長。

謝典霖與父親謝新隆涉嫌期約賄選，9月17日遭羈押禁見。謝新隆涉案部分經檢方初步釐清，本月10日獲准以1000萬元交保。彰化地檢署則表示，謝典霖另涉巧立名目詐取公款私用，案情仍待釐清，因此聲請延押。

彰化地院本月12日裁定延押時指出，謝典霖在整體犯罪中居於上位，偵查期間相關共犯及證人有疑似滅證、勾串的行為，加上他身為議長，對共犯及證人具有高度影響力，若讓他交保，恐影響證詞，因此有繼續羈押禁見的必要。