台中教育大學今天上午驚傳有學生企圖攻擊老師狀況，一名男學生疑似不滿女教師上課講評不符期待，竟持美工刀靠在女老師脖子旁邊，校方人員趕到場處理時，學生還稱「把這老師滅了」、「是學校教他拿刀抵在老師脖子上」，最終被校方人員制伏；轄區警方獲報已先將學生送醫，所幸老師未受傷。

今日上午9時30分許，當時教室正進行大一英語通識課，女教師在說明期末報告評量，過程中有一名18歲的男學生舉手表達個人意見，授課教師針對他發表的內容給予反饋，未料，疑似不符合男學生的期待與想法，竟情緒失控拿出美工刀，朝著老師揮舞攻擊。

台下學生們目擊飽受驚嚇，除第一時間協助通報校安中心，更拿手機錄影蒐證，校方人員獲報後到場處理，後續轄區第一警分局趕抵控制現場，初步了解他情緒不穩，先行戒護送醫，另就學生可能涉嫌恐嚇、妨害自由部分，將進一步釐清。

校方隨後也緊急聯繫男學生的家屬，家長接獲消息已急忙趕赴學校了解狀況。校方表示，該生平時較有個人想法，行為也堅持己見，目前該生已先行戒護送醫，後續必須通過醫生與心理輔導人員評估狀況，才可返校上課；另現場教師與同班學生也會由心輔人員介入輔導。

有網友留言說，「老師好可憐」，請中教大不要讓這個學生修師培，如果可以的話，請發文到台灣其他的師培機構，以免他研究所時跑去修。以免這學生就算沒教師證，三招之後，他只要有大學畢業證書，就能進入校園教小孩。這種拿美工刀對著老師的動作，就算說是開玩笑，大學生已成年是要負完全刑責的。