台中教育大學今上午驚傳有學生企圖攻擊老師狀況，1名學生疑似對上課方式不滿，竟拿1把美工刀靠在女老師脖子旁邊，校方人員趕到場處理時，學生還稱「把這老師滅了」、「是學校教他拿刀抵在老師脖子上」，最終被校方人員制伏；轄區警方獲報已先將學生送醫，所幸老師未受傷。

根據現場學生錄影畫面，該名學生疑似上課問題和老師起衝突，校方人員問他打算怎麼解決，學生竟然稱「把這老師滅了」、「把這老師滅了我怎樣都可以啊。」

校方人員說，這樣不行啊，這樣我們要報警， 學生繼續揚言「我沒差啊，可以滅掉這個老師，我都沒差。」學生還繼續說「是學校教他的啊，拿刀子抵在老師脖子上」，同班學生紛紛拿手機錄影蒐證，也表示要報警。

現場影片、照片被上傳社群後，不少人紛紛質疑「以後誰還敢當老師」，萬一真的戳下去怎麼辦，也有人發現，被持刀威脅的女老師情緒穩定，所幸沒有受傷。

轄區警方今上午9點多獲報到場時，該名學生已經被制伏，初步了解他情緒不穩，先行戒護送醫，另就學生可能涉嫌恐嚇、妨害自由部分，將進一步釐清。