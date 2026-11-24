呂姓男子前天駕駛特斯拉上路，卻昏睡駕駛座上，警方破窗關切，呂男驚醒後涉嫌衝撞警車逃逸，警方在新北市新店區逮捕呂男到案，經抽血檢驗換算呼氣酒測值達每公升0.58毫克，遭依公共危險、妨害公務罪送辦，台北地檢署複訊，認有反覆實施、逃亡之虞聲請羈押。

11月22日晚上6時許，新店警分局獲報，祥和路、安民街一帶有特斯拉停在車道上，員警到場拍打車窗，駕駛座上男子無回應，警方擔心安危，隨即使用警棍破窗，沒想到，37歲呂男驚醒後未配合盤查，反而衝撞警車逃逸，此過程中柳姓女警手部擦挫傷，自行就醫診治無大礙。

警方發動線上警網圍捕逃逸車輛，在新店區安康路二段一處社區地下停車場尋獲呂男駕駛的特斯拉，並依妨害公務準現行犯在呂男住處逮捕呂男；經抽血檢驗換算呼氣酒測值為每公升0.58毫克，全案依公共危險、妨害公務罪送辦，北檢今凌晨向法院聲請羈押。

警方指出，呂男涉妨礙通行處所停車、拒絕停車接受稽查逃逸、肇事未依規定處置逃逸、危險駕車及未依規定方向行駛等5項違規，依道路交通管理處罰條例分別舉發，罰鍰金額達4萬2800元。

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37歲呂姓男子駕駛特斯拉停在車道上昏睡，警方破窗查看時，男子醒來竟衝撞巡邏車逃逸，警方循線將人逮捕到案。記者張策／翻攝