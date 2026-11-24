54歲楊姓詐欺通緝犯因缺錢，昨下午4時持刀到新北市金山區某電信搜刮1萬5千多元現金，跑到金山老街變裝再乘客運逃到基隆。金山警分局員警透過搭公車APP程序查出客運動態，並聯繫在基隆休假的金山所所長徐志成，與基隆警方聯手在公車站埋伏，等車一靠站逮人，昨晚依強盜罪嫌移送基隆地檢署複訊，今天上午法院裁定羈押。

金山警分局調查，昨日下午4時許，分局接獲金山區某家電信門市報案，稱有歹徒以詢問門號業務為由，靠近櫃檯後卻持刀威嚇女店員行搶，店員趁隙逃出報警。

警方獲報趕至時歹徒已得手逃逸，警方立即成立專案小組追緝，經過調閱監視器發現，54歲楊得手後，先到金山老街變裝，再兩度轉乘公車往基隆逃逸。

專案小組精準掌握公車動態，由休假中的金山所長徐志成預判路線埋伏，在昨天下午5時45分於基隆市安樂區基金一路，等公車靠站後，立即攔停楊男所搭公車，基隆市警局第四分局大武崙所員警協助當場逮人，在楊男身上起獲水果刀及全數贓款1萬5700元，案發後短短95分鐘破案。

詐欺通緝犯搶金山某電信行變裝搭客運逃逸，公車APP查動態逮強盜。記者游明煌／翻攝

詐欺通緝犯搶金山某電信行變裝搭客運逃逸，公車APP查動態逮強盜。記者游明煌／翻攝

詐欺通緝犯搶金山某電信行變裝搭客運逃逸，公車APP查動態逮強盜。記者游明煌／翻攝