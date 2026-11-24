新北市新莊區頭前里長黃國訓涉自導自演里辦公室被潑魚內臟遭起訴。圖／翻攝自臉書

新北市新莊警方十月接獲報案，指頭前里長黃國訓辦公室疑遭不法分子侵入，丟棄大量血淋淋的魚內臟，檢警介入調查發現，全案竟是黃男自導自演，為博取選民同情支持的苦肉計，新北地檢署昨依違反選罷法意圖使人當選而傳播不實情事罪、誣告罪起訴黃男。

司法實務上，意圖使人不當選案量占大多數，意圖使人當選被起訴的案件相當罕見。黃國訓是無黨籍里長候選人，該地區里長選情激烈，為了使選民投他一票，竟自己跑去市場買魚內臟，再將內臟放置辦公室桌子與地上，製造被恐嚇的假象。

黃國訓的鄰居十月十三日報警指稱，里長服務處遭人惡意丟擲魚內臟，新莊分局報請檢察官王涂指揮偵辦。檢警調閱監視器相關影像後，竟發現是黃男為謀求當選，自導自演一齣恐嚇威脅戲。

檢警查出，黃國訓案發前一天傍晚，先前往市場向魚販無償取得一袋魚內臟帶回里長服務處，同日晚間再將魚內臟整齊擺放在服務處辦公桌及地板等處，利用抽風機將魚內臟散發的濃烈惡臭朝鄰居房間吹送，誤導鄰居報警。

警方到場後，黃國訓提告，謊稱服務處遭人蓄意丟擲魚內臟恐嚇，懷疑與其他里長候選人有關，同時接受媒體採訪，散布遭人恐嚇的不實訊息，企圖塑造自己遭受選舉迫害的形象，藉此影響選情。