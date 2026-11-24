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違反選罷法意圖使人當選罪 里長自導自演苦肉計救選情遭起訴
新北市新莊警方十月接獲報案，指頭前里長黃國訓辦公室疑遭不法分子侵入，丟棄大量血淋淋的魚內臟，檢警介入調查發現，全案竟是黃男自導自演，為博取選民同情支持的苦肉計，新北地檢署昨依違反選罷法意圖使人當選而傳播不實情事罪、誣告罪起訴黃男。
司法實務上，意圖使人不當選案量占大多數，意圖使人當選被起訴的案件相當罕見。黃國訓是無黨籍里長候選人，該地區里長選情激烈，為了使選民投他一票，竟自己跑去市場買魚內臟，再將內臟放置辦公室桌子與地上，製造被恐嚇的假象。
黃國訓的鄰居十月十三日報警指稱，里長服務處遭人惡意丟擲魚內臟，新莊分局報請檢察官王涂指揮偵辦。檢警調閱監視器相關影像後，竟發現是黃男為謀求當選，自導自演一齣恐嚇威脅戲。
檢警查出，黃國訓案發前一天傍晚，先前往市場向魚販無償取得一袋魚內臟帶回里長服務處，同日晚間再將魚內臟整齊擺放在服務處辦公桌及地板等處，利用抽風機將魚內臟散發的濃烈惡臭朝鄰居房間吹送，誤導鄰居報警。
警方到場後，黃國訓提告，謊稱服務處遭人蓄意丟擲魚內臟恐嚇，懷疑與其他里長候選人有關，同時接受媒體採訪，散布遭人恐嚇的不實訊息，企圖塑造自己遭受選舉迫害的形象，藉此影響選情。
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