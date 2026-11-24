饒姓男子今年七月間，在台中市西區台灣大道一棟商辦大樓招待所與人起衝突，雙方在一樓鬥毆後，饒男返回苗栗縣取出MP5制式衝鋒槍，開車回台中朝商辦該大樓一樓連轟十三槍，台中地檢署認定饒男在公眾場所開槍具殺人不確定故意，昨依殺人未遂等罪起訴，未來將由國民法官參與審判。

起訴指出，饒男（卅七歲）於二○二四年十月廿七日前，受已過世的林姓男子委託，代為保管德國HK廠MP5衝鋒槍一支，以及至少卅四顆制式子彈，藏放在苗栗縣竹南鎮一處倉庫內。

案發當晚，饒男與友人到商辦大樓的招待所聚會，席間與人發生衝突，雙方在大樓一樓鬥毆，饒男心生不滿，回到竹南之後，要求林姓友人與另名少年到倉庫取出衝鋒槍及子彈，再駕車返回台中。

饒男明知大樓一樓是不特定人出入的場所，保全也在現場，仍下車對準大樓內部連續射擊十三發子彈，打壞牆壁及玻璃，幸未擊中在場保全。

警方獲報到場，發現大門玻璃碎裂，留下多個彈孔及彈殼，追查發現饒男是苗栗縣當地黑幫，有槍砲、傷害及妨害秩序多項前科，拘提到案後檢方聲押禁見獲准。

檢方認為，饒男明知大樓一樓有保全值勤，且是公眾可自由進出的場所，仍以殺傷力強大的衝鋒槍對準大樓內部連續掃射，主觀上具有殺人不確定故意，屬國民法官法適用案件。另外，林姓友人寄藏槍彈部分另行起訴，涉案少年由少年法庭審理。