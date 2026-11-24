李姓男大生的姑姑李語涵（中）坦言，希望法制加重酒駕處罰，不是每次都繳罰金、關幾年就出來。記者李隆揆／攝影

毒酒駕屢釀家庭破碎，台南市日前再有男大生遭酒駕撞死，民團昨天邀集多位重大刑案被害人家屬上街，籲將酒駕致死情節重大者納入死刑量刑、落實死刑執行，要求各縣市首長正面回應死刑存廢議題，各縣市長候選人簽署治安承諾書。

南台科大十九歲李姓男大生月初遭廖姓男子無照酒駕撞擊，送醫不治。檢警查出，廖男有五次酒駕紀錄，駕照已被吊銷。死者祖母曾淑枝說，案發至今沒有一天能安穩入睡，姑姑李語涵說，全家人至今都無法接受他離世的事實。

李語涵表示，她從事服務業，上班時有顧客認出她，直說酒駕者太可惡，她雖安慰對方，姪子到遠方當天使，「其實整個心到現在都很痛」。她坦言，就算被告被判死，愛姪也回不來了，希望法制加重處罰，「還是希望有嚇阻作用，不是每次都繳罰金、關幾年就出來」。

新北土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，前年九月遭涉毒女子陳嘉瑩駕車拖行撞擊護欄，傷重死亡。劉宗鑫父親劉祉源說，目前案件進入二審，被告辯護律師主張被告無意奪命，且辯稱「以為所長會放手」，讓他相當悲憤。

劉祉源說，劉宗鑫成績優秀有責任感，總忙到深夜才搭乘捷運末班車回家。他也從警職退休，「以前看到同仁犧牲很心痛，如今自己兒子出事，椎心之痛難以形容」。

若此案最終法院未判被告死刑，他會向全國警察人員大聲疾呼「不用再為國家賣命，即使依法行政，國家也不會為你出聲」；就算判被告無期徒刑，廿幾年後又可以聲請假釋，屆時被告才五十幾歲，「這樣生命哪有平等？」國家法制至少要讓做壞事的人畏懼。

立委鄭正鈐說，立法院上月三讀修正刑法，規定毒駕前案確定後十年內再犯致死，最重可處死刑。目前酒駕尚未納入，後續應檢討酒駕再犯刑責、車輛沒入規定，強化戒癮治療及吊照後仍上路者的查緝。台灣生命權平等協會也邀被害人家屬至監察院旁倡議，要求縣市首長候選人支持並推動死刑、打詐、毒酒駕零容忍等核心治安政策。