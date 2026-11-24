製毒集團在新北三峽租賃鐵皮廠房，門口擺放「孝童引路」人偶，偽裝成殯葬業者掩人耳目。警方攻堅查獲3500萬元毒品。記者陳宏睿／翻攝

以男子陳嘉偉為首的製毒集團，在新北市三峽設立Ｋ他命製毒工廠，還在廠房門口擺喪禮用的「孝童」人偶，偽裝成殯葬業者。刑事局中打幹員喬裝民眾上門探詢，確認有製毒跡象後發動攻堅，查獲市價三五○七萬元Ｋ他命成品與製毒原料，檢方依製造毒品罪起訴陳男等三人，法院重判陳男七年二月徒刑。

檢方當時一併起訴兩名製毒師，其中陳威宏判處三年八月徒刑、陳俊文判刑兩年、緩刑五年；擔任金主的男子簡詠展發布通緝。

刑事局中部打擊犯罪中心去年六月掌獲情資，陳嘉偉與簡詠展是朋友，陳威宏與陳俊文因參加宮廟進香活動認識簡男，四人謀議販毒牟利，利用新北新莊、板橋一帶貨櫃倉儲，藏匿製毒原料及器材，企圖製造Ｋ他命等毒品。

專案小組調查，集團於去年九月，陸續將製毒原料及器材集中到三峽區一處鐵皮廠房，廠房門口刻意擺放三座喪禮用的「孝童」人偶，人偶約半人高，身穿藍、粉、紫色的錦緞長袍，胸前繫著彩色絨球，臉上是愁眉苦臉的哭喪表情，站在寫有「孝童引路」字樣的玻璃櫃中，後方還有「駕鶴歸西」布景。

警方指出，整座廠房乍看之下就像殯葬業者的倉庫，員警喬裝成工人、工程丈量人員、清潔人員等不同身分民眾，分批前往探詢，確認現場有製毒跡象。

檢警經過縝密蒐證，去年十月會同新北市三重分局及台中市大雅分局等單位，前往三峽地區搜索，當場破獲Ｋ他命製毒工廠一座，逮捕陳威宏、陳俊文。

警方查扣Ｋ他命成品十一點六九公斤，以每公斤三百萬元計算，市值約為三五○七萬元，另查獲半成品六三二公斤、第四級毒品先驅化學原料四十三點二五公斤、製毒原料四桶及製毒工具。

陳嘉偉案發時逃亡，警方溯源追查，去年十二月將其拘提到案。