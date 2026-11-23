台北地檢署前檢察官劉忠霖涉嫌施用毒品一案，檢察官評鑑委員會今開會討論，預計下月21日由承辦委員作出懲處相關意見，再由委員投票表決是否將劉移送懲戒法院職務法庭審理。

司法官學院49期的劉忠霖是於2026年2月27日在新北市蘆洲區為警攔檢後採尿送驗，鑑驗結果呈第二級毒品陽性反應，劉向警方坦承驗尿前確有施用第二級毒品的行為，新北地檢署偵結，處分劉緩起訴確定，並命自費戒癮治療。

劉忠霖曾在台北地檢署公訴組服務2年，之後分配到查緝毒品專組任偵查檢察官2年，4年前轉任打擊民生犯罪專組辦偵查業務。

台北地檢署獲報，10月13日召開職務評定審議會，認劉行為不檢，未謹言慎行，有損檢察官職位尊嚴及職務信任，違反法官法、檢察官倫理規範情節重大，依法官法應對劉進行個案評鑑，同日函請檢察官評鑑委員會進行個案評鑑。

檢評會上月19日通知劉忠霖到會說明，據了解，劉對被控吸食毒品坦承不諱，不過，檢評委員認仍有資料須函調再佐證，發函有關單位函詢後，今再開會討論，預計下月21日再召集會議，由主要承辦人說明建議處分結果，由委員表決是否將劉忠霖移送職務法庭審理，嗣後再公布決議書。

對於發生史上第一件在職檢察官涉吸食毒品案，新北地檢署、台北地檢署分兩路刑事及行政調查，劉則在案件曝光後辭職。

台北地檢署上月表示，劉忠霖案發後已主動遞出辭呈，已以最速件函請台灣高等檢察署轉送法務部進行後續人事作業程序，於辭職令生效前，劉請假暫停行使檢察官職；法務部表示，正人須先正己，對劉的違法涉毒行為絕不寬貸。

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