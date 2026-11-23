位於台中市台灣大道的一間商辦，在今年7月間，遭饒姓男子持槍掃射，檢方今偵結起訴。聯合報系資料照

苗栗縣饒姓男子今年7月24日在台中市西區台灣大道一處商辦大樓32樓的招待所喝酒時，疑似與人起衝突，回住處後越想越氣，竟帶著制式MP5衝鋒槍及子彈返回商辦，朝1樓大門掃射13槍洩憤，所幸無人受傷。台中地檢署今偵結認定，饒男涉犯殺人未遂、恐嚇公眾及持制式衝鋒槍朝公眾場所射擊等罪嫌，今日依國民法官法程序起訴。

檢警調查，饒男（37歲）是苗栗當地幫派分子，有多項槍砲、傷害及妨害秩序前科。2013年他曾捲入幫派放高利貸案，與同夥毆打、凌虐借款人，逼得對方走上絕路，當時警方共逮捕首腦、饒男等21人。

案發當天，饒男在台灣大道與林森路口一棟商辦大樓32樓的招待所飲酒，疑似酒後與人發生衝突，返回住處後，帶著衝鋒槍及子彈回到商辦，朝1樓大門開槍。警方獲報到場，發現大門玻璃碎裂，留下數個彈孔及彈殼，所幸管理員及附近民眾都沒有受傷。

台中市第一警分局隨即報請台中地檢署指揮偵辦，饒男到案後交出作案槍支，自稱是酒後與人衝突。檢察官訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方偵查後認為，饒男持制式衝鋒槍朝公眾得出入的場所開槍，嚴重危害民眾生命財產安全，依殺人未遂等罪嫌起訴。由於殺人未遂屬國民法官法適用案件，將由國民法官參與審判。另一名林姓被告則依通常程序起訴。