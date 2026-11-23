陳姓男子為首的製毒集團，在新北市三峽區的鐵皮廠房門口，擺放喪禮用的「孝童」人偶，偽裝成殯葬業者，暗中設立愷他命製毒工廠，企圖誤導警方查緝方向。刑事局中部打擊犯罪中心幹員喬裝成不同身分的民眾上門探詢，確認有製毒跡象後攻堅，查獲市價3507萬元愷他命成品與製毒原料，陳男等3人遭檢方聲押獲准，近日依毒品罪偵結起訴。

刑事局偵六大隊第一隊在2025年6月間接獲情資，指稱有毒品集團利用新北市新莊、板橋一帶多處貨櫃倉儲，藏匿製毒原料及器材，企圖製造愷他命。警方隨即與新北市刑警大隊等單位組成專案小組，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組蒐證發現，該集團在同年9月上旬，陸續將製毒原料及器材集中到三峽區1處鐵皮廠房。廠房門口刻意擺放3座喪禮用的「孝童」人偶，人偶約半人高，身穿藍、粉、紫色的錦緞長袍，胸前繫著彩色絨球，臉上是愁眉苦臉的哭喪表情，分別站在寫有「孝童引路」字樣的玻璃櫃中，後方還有「駕鶴歸西」的布景。

整座廠房乍看之下就像殯葬業者的倉庫，員警喬裝成工人、工程丈量人員、清潔人員等不同身分的民眾，前往探詢，確認現場有製毒跡象。

同年10月1日，專案小組會同新北市三重警分局及台中市大雅警分局等單位，持搜索票前往搜索，當場查獲愷他命製毒工廠1座，逮捕2名陳姓男子（29歲、25歲）。

警方現場查扣愷他命成品11.69公斤，以每公斤300萬元計算，市值約3507萬元，另查獲半成品632公斤、第四級毒品先驅化學原料43.25公斤、製毒原料4桶及製毒工具一批。

陳姓主嫌（40歲）當時在逃，警方溯源追查，在同年12月4日將他拘提到案。3人經檢察官聲請羈押獲准，全案在今年5月依毒品危害防制條例罪嫌，移送新北地檢署偵辦，近日偵結起訴。

刑事局強調，政府對毒品採取零容忍態度，將針對曾涉及製毒的人加強查緝，持續打擊境內的製毒處所，守護國人健康。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

陳姓男子為首的製毒集團，在新北三峽租賃鐵皮廠房，門口擺放「孝童引路」人偶，偽裝成殯葬業者掩人耳目，檢警攻堅查獲。記者陳宏睿／翻攝

陳姓男子為首的製毒集團，在新北三峽租賃鐵皮廠房，門口擺放「孝童引路」人偶，偽裝成殯葬業者掩人耳目。記者陳宏睿／翻攝

刑事局中打一隊破獲陳姓男子為首的製毒集團，查扣市價數千萬的愷他命成品、原料等證物。記者陳宏睿／翻攝

刑事局中打一隊破獲陳姓男子為首的製毒集團，查扣市價數千萬的愷他命成品、原料等證物。記者陳宏睿／翻攝

刑事局中打一隊破獲陳姓男子為首的製毒集團，查扣市價數千萬的愷他命成品、原料等證物。記者陳宏睿／翻攝