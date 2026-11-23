陳姓男子為首的製毒集團，在新北市三峽區的鐵皮廠房門口，擺放喪禮用的「孝童」人偶，偽裝成殯葬業者，暗中設立愷他命製毒工廠，企圖誤導警方查緝方向。刑事局中部打擊犯罪中心幹員喬裝成不同身分的民眾上門探詢，確認有製毒跡象後攻堅，查獲市價3507萬元愷他命成品與製毒原料，陳男等3人遭檢方聲押獲准，近日依毒品罪偵結起訴。

2026-11-23 09:17