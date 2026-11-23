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毒品集團偽裝殯葬業 警喬裝查證搜索逮3嫌送辦
有毒品犯罪集團利用新北市新莊、板橋地區多處貨櫃倉儲藏匿製毒原料及器材，並偽裝為殯葬業者，誤導警方查緝方向，警方喬裝身分探詢確認製毒情事，逮捕3名犯嫌，依法送辦。
刑事警察局偵查第六大隊今天發布新聞稿，114年6月間接獲情資，指出有毒品犯罪集團利用新北市新莊、板橋地區多處貨櫃倉儲藏匿製毒原料及器材，從事製造第三級毒品愷他命，旋即成立專案小組，並報請新北地方檢察署指揮偵辦。
專案小組經3個月蒐證發現，該毒品犯罪集團成員於114年9月上旬陸續將相關製毒資材匯集至新北市三峽區1處鐵皮廠房，該處所擺設殯葬業經營器材，企圖誤導警方查緝方向，員警喬裝不同身分民眾探詢後，確認該處有製毒跡象。
專案小組於114年10月1日持新北地方法院核發搜索票執行搜索，當場查獲愷他命製毒工廠，逮捕2名製毒現行犯，同年12月4日將另名陳姓在逃主嫌拘提到案。
警方查扣第三級毒品愷他命成品11.69公斤、半成品632公斤、第四級毒品先驅化學原料43.25公斤、製毒原料4桶及製毒工具1批等贓證物，全案調查完畢，今年5月20日依毒品危害防制條例罪嫌移送新北地方檢察署偵辦，並經檢察官偵結起訴在案。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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