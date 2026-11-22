新北市新店區祥和路今天傍晚發生一起衝撞警車事件。37歲呂姓男子駕車停在車道上，疑似昏睡車內，警方獲報到場，多次拍打車窗未獲回應，擔心駕駛安危，持警棍破窗查看，不料呂男醒來後竟衝撞巡邏車逃逸。警方隨即展開攔截圍捕，最終在安康路一帶尋獲車輛，並前往呂男住處將他逮捕，除依妨害公務罪嫌偵辦，也針對5項交通違規開單，法定罰鍰合計4萬2800元。

新店分局表示，安康派出所員警今天傍晚6時執行巡邏勤務，接獲110轉報，新店區祥和路、安民街一帶有汽車停在車道上。員警趕抵現場，發現駕駛昏睡車內，多次拍打車窗仍未見反應，擔心駕駛發生意外，才使用警棍破窗。

未料駕駛醒來後，竟直接衝撞巡邏車並加速逃離現場，警方立即通報線上警力展開攔截圍捕。網友也在社群平台分享現場影片，可見白色特斯拉駕駛醒來後衝撞警方逃逸。

警方指出，後續在新店區安康路二段172巷附近一處地下停車場尋獲涉案車輛，並循線前往37歲呂男住處，以妨害公務準現行犯身分將他逮捕，帶返派出所調查。

此外，員警破窗過程中，22歲柳姓女警手部受到擦挫傷，事後自行前往安康耕莘醫院就醫，所幸沒有大礙。警方表示，經側面了解，呂男疑似涉及酒駕，實際情況仍待進一步調查釐清，全案依妨害公務罪嫌偵辦。

新店分局指出，呂男涉及在妨礙通行處所停車、拒絕停車接受稽查逃逸、肇事未依規定處置逃逸、危險駕車及未依規定方向行駛等5項違規，依道路交通管理處罰條例分別舉發，已全數製單告發，罰鍰金額達4萬2800元。

至於是否涉及酒駕，警方表示，呂男遭逮捕時表示身體不適，目前由警方戒護就醫，後續將請示檢察官是否進行強制採樣，以釐清是否有酒駕情事。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市新店區祥和路昨晚發生衝撞警車事件，37歲呂姓男子駕駛特斯拉停在車道上昏睡，警方破窗查看時，男子醒來竟衝撞巡邏車逃逸，事後遭警方逮捕。記者張策／翻攝