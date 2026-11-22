嘉義縣太保市嘉太工業區郵局20日中午遭蒙面歹徒闖入搶劫，男子頭戴粉紅色花紋防曬頭巾，身穿黑黃相間外套、手戴綠色手套，包得密不透風，持裝有自製刺激性液體的玩具水槍朝行員噴灑，企圖翻越櫃檯搶錢，卻被行員直接推了出去，最後空手逃逸。警方21小時內將涉案沈姓男子逮捕，嘉義地檢署聲請羈押獲准。

從監視器畫面可見，沈男犯案前刻意遮掩身分，頭部套著粉紅色花紋防曬頭巾，幾乎看不見臉部，搭配黑黃相間外套、牛仔褲及綠色手套，還提著黑色背包，另一手拿著玩具水槍，裝扮醒目又怪異。

警方調查，58歲沈男20日中午12時15分許，騎乘拆除車牌的機車抵達嘉太郵局。由於郵局規模不大，進門僅一、兩步就到櫃檯，當時只有2名男性行員在場。沈男進入郵局後，立即朝包裹收寄窗口的行員噴射不明液體，企圖藉此搶劫財物。

不料，行員雖然受到驚嚇，卻沒有因液體噴灑出現不適反應。沈男見狀，試圖從較寬敞的包裹收寄窗口攀爬進入櫃檯內部，卻遭行員奮力反擊，直接將他推了出去。沈男眼見無法得逞，立即轉身逃離郵局，整起案件無人受傷，也沒有財物損失。

警方訪談發現，沈男沒有犯罪前科，過去曾自行經營小公司，承攬工程轉包及從事商品買賣等生意，但多次經商失敗，積欠不少債務。沈男供稱，犯案使用的刺激性液體是自行調製，也表示原本不想傷害任何人，至於液體實際成分仍待確認。

警方表示，沈男犯案後將機車車牌重新裝回，並騎往雲林朋友住處附近停放，企圖躲避追查，另將犯案使用的頭巾、外套等物品分別棄置。

嘉義縣刑警大隊及水上分局組成專案小組，報請嘉義地檢署檢察官陳睿明指揮偵辦，透過監視器追查掌握沈男行蹤，21日上午9時許，在嘉義縣一處鄉鎮的沈男住家附近路邊將他拘提到案。

沈男落網後，帶同警方前往雲林尋回作案機車，並找回棄置的頭巾、外套等證物。嘉義地檢署複訊後，認沈男涉嫌強盜未遂罪嫌重大，且有羈押原因及必要，向嘉義地院聲請羈押獲准。

警方循線追查21小時，在沈姓嫌犯住家附近將他拘提到案。圖／翻攝畫面

男子持外型醒目的白色玩具水槍闖入嘉太郵局，朝行員噴灑自製刺激性液體企圖搶劫，警方循線查扣作案水槍。圖／翻攝畫面

警方查扣涉嫌搶劫嘉太郵局時使用的安全帽、粉紅色花紋防曬頭巾、黑黃相間外套、牛仔褲及作案機車等相關證物。圖／翻攝畫面

沈男涉嫌搶劫嘉太郵局失敗後，將作案機車騎往雲林友人住處附近停放，落網後帶同警方前往起出機車，協助釐清犯案過程。圖／翻攝畫面

男子持裝有自製刺激性液體的玩具水槍闖入嘉太郵局搶劫，企圖攀越櫃檯卻遭行員推阻，最後空手逃離郵局。圖／翻攝畫面

男子頭戴粉紅色花紋防曬頭巾，身穿黑黃相間外套、手戴綠色手套，裝扮醒目又怪異，持玩具水槍準備闖入太保市嘉太郵局搶劫，裝扮相當醒目。圖／翻攝畫面