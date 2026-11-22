持玩具水槍搶郵局 搶匪爬櫃檯遭行員推阻落荒逃遭逮
嘉義縣太保市嘉太工業區郵局20日中午遭蒙面歹徒闖入搶劫，男子頭戴粉紅色花紋防曬頭巾，身穿黑黃相間外套、手戴綠色手套，包得密不透風，持裝有自製刺激性液體的玩具水槍朝行員噴灑，企圖翻越櫃檯搶錢，卻被行員直接推了出去，最後空手逃逸。警方21小時內將涉案沈姓男子逮捕，嘉義地檢署聲請羈押獲准。
從監視器畫面可見，沈男犯案前刻意遮掩身分，頭部套著粉紅色花紋防曬頭巾，幾乎看不見臉部，搭配黑黃相間外套、牛仔褲及綠色手套，還提著黑色背包，另一手拿著玩具水槍，裝扮醒目又怪異。
警方調查，58歲沈男20日中午12時15分許，騎乘拆除車牌的機車抵達嘉太郵局。由於郵局規模不大，進門僅一、兩步就到櫃檯，當時只有2名男性行員在場。沈男進入郵局後，立即朝包裹收寄窗口的行員噴射不明液體，企圖藉此搶劫財物。
不料，行員雖然受到驚嚇，卻沒有因液體噴灑出現不適反應。沈男見狀，試圖從較寬敞的包裹收寄窗口攀爬進入櫃檯內部，卻遭行員奮力反擊，直接將他推了出去。沈男眼見無法得逞，立即轉身逃離郵局，整起案件無人受傷，也沒有財物損失。
警方訪談發現，沈男沒有犯罪前科，過去曾自行經營小公司，承攬工程轉包及從事商品買賣等生意，但多次經商失敗，積欠不少債務。沈男供稱，犯案使用的刺激性液體是自行調製，也表示原本不想傷害任何人，至於液體實際成分仍待確認。
警方表示，沈男犯案後將機車車牌重新裝回，並騎往雲林朋友住處附近停放，企圖躲避追查，另將犯案使用的頭巾、外套等物品分別棄置。
嘉義縣刑警大隊及水上分局組成專案小組，報請嘉義地檢署檢察官陳睿明指揮偵辦，透過監視器追查掌握沈男行蹤，21日上午9時許，在嘉義縣一處鄉鎮的沈男住家附近路邊將他拘提到案。
沈男落網後，帶同警方前往雲林尋回作案機車，並找回棄置的頭巾、外套等證物。嘉義地檢署複訊後，認沈男涉嫌強盜未遂罪嫌重大，且有羈押原因及必要，向嘉義地院聲請羈押獲准。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。