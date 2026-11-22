沈姓男子疑經商失敗積欠債務，於20日涉持水槍裝自製辣椒水至嘉義縣太保市搶郵局，遭2男行員抵抗未遂，警隔天在新港鄉逮捕沈男，嘉檢依強盜等罪嫌聲押，嘉院今天裁定獲准。

嘉義縣警察局水上分局表示，位於太保市的嘉太工業區郵局於20日中午發生搶劫，沈男涉嫌持一把大型玩具水槍，內裝注入多罐刺激性液體，當時沈男衝入郵局，即朝櫃台行員眼睛噴灑，隨即直接爬上櫃台，欲鑽入櫃台窗口搶奪現金，但當下2名男行員奮力抵抗，沈男見無法得逞，即逃出門外騎機車逃逸，過程不到1分鐘。

警方據報趕抵，調閱沈男逃逸路線監視器畫面，發現沈男騎乘機車無掛車牌，且途中還利用廂型車運送代步的機車，而廂型車也懸掛假車牌，規避警方查緝，警方進一步釐清沈男逃往新港鄉的住處，於昨天持拘票逮捕沈男。

警方表示，58歲沈男供稱因經商失敗，積欠大筆債務，目前以擺攤維生，但因生意不佳，生活困難，才會鋌而走險。沈男犯案時，除了戴上口罩外，還以防曬頭罩掩蔽，逃逸時，不僅機車無掛車牌，廂型車還換上假車牌，且一度換回原有車牌，躲避警方查緝。

嘉檢昨天複訊後，依加重強盜未遂等罪嫌，向嘉院聲請羈押，嘉院於今天裁定羈押獲准。