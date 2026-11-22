高市一對父子今天上午11時25分在衛武營國家藝術文化中心遊玩時，8歲男童意外在救生圈設置箱發現一把裝滅音器的手槍，父親嚇得報案；警方獲報到場，發現該把手槍是使用CO2鋼瓶的BB彈玩具手槍，無膛線、擊針及彈匣，且老舊故障無法使用，無殺傷力。

選舉倒數一周，高雄市一對父子今天上午11時25分，前往衛武營國家藝術文化中心公園賞鳥橋附近遊玩時，8歲男童無意間在放救生圈的收納箱裡，瞥見一把裝有消音器的手槍。

當時站在男童身旁的父親見狀也著實嚇了一跳，擔心手槍具有危險性，隨即報案，鳳山警分局新甲派出所警方獲報趕抵處理。

警方和鑑識人員到場，從救生圈箱內取出手槍，檢視發現是一把使用CO2鋼瓶的BB彈玩具手槍，並無膛線、擊針及彈匣，且因老舊故障已無法擊發，隨後將該把玩具槍帶返派出所處理。

警方提醒，民眾如在公共場所發現疑似槍枝或其他可疑物品，切勿任意拿取或操作，應立即通報警方到場處理，以維護自身及公共安全。

高雄市一對父子今天上午11時25分在衛武營公園遊玩時，8歲男童靠近救生圈設置箱，意外發現一把裝滅音器的手槍，警方證實是BB彈玩具槍。記者石秀華／翻攝