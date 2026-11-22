高雄市岡山警分局橋頭分駐所員警日前深夜巡邏時，在橋頭區里林東路與五林路口發現一輛轎車行駛時左右偏移、軌跡異常，隨即上前攔查。員警靠近車輛時聞到濃烈K菸味，經查駕駛鄧姓男子涉及毒駕，且車內朱姓乘客還是毒品通緝犯，警力當場於車內起獲180包毒品咖啡包及愷他命，全案依法移送法辦。

警方表示，36歲鄧姓駕駛日前開車行經高雄市橋頭區里林東路與五林路口，因行車不斷飄移，引起巡邏員警注意，警方隨即上前攔查，一上前就聞到車內濃厚的塑膠味，疑似為愷他命氣味，且鄧男面對員警追問，神情恍惚、應答遲緩，警方懷疑他吸毒後開車，完成毒品唾液快篩檢測，鄧男呈現多種毒品陽性反應，確定涉嫌毒駕。

因同車還有一名42歲朱姓乘客，員警盤查朱男時，朱男聲稱此行是前往橋頭找朋友，但面對員警進一步詢問詳細地址時卻支吾其詞，甚至連自己的姓名都無法清楚說明。警方察覺有異，比對身分後確認朱男因毒品案遭到通緝。

員警隨後針對車輛進行搜查，於車內一舉起獲卡西酮類毒品咖啡包共計180包及愷他命1包。警方訊後，將鄧男依涉嫌公共危險罪（毒駕）、朱男依涉嫌違反毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦；朱男涉毒品通緝部分則另行解送歸案。

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鄧姓男子開車飄移引來警方盤查，員警查出他涉嫌毒駕，車上還起獲大量毒咖啡包跟K他命。圖／讀者提供