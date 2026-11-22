台中榮總日前傳出二名神經外科醫師由醫材廠商代替開刀，一審獲緩刑，近期神經外科部長鄒錫凱也傳出由廠商代刀、收受廠商回扣，台中地檢署分案追查，前天搜索並當場逮捕鄒，昨依貪汙罪嫌聲請羈押禁見獲准。中榮表示，鄒即日起停職並免兼主管。

中榮神外醫師楊孟寅、鄭文郁因廠商代刀遭法院判刑，近期有人在社群平台Threads發布影片，指鄒收受廠商信封，還有手拿現金鈔票的畫面。鄒駁稱非事實，並委託律師提告。

中檢說，注意到Threads上有網友陸續張貼影片、文章，指稱中榮神經醫學中心醫師疑似收受醫療器材廠商交付的現金，前天搜索中榮辦公室、診間與鄒錫凱等人住居所，以及展銳醫療儀器公司。

檢方通知鄒、林姓助理及兩名黃姓、一名魏姓廠商到案，複訊後認定鄒涉犯貪汙治罪條例購辦公用器材收取回扣、對於職務上之行為收受賄賂等罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、串滅證之虞，當庭逮捕，昨天向台中地院聲押禁見鄒獲准。

中榮表示，院方緊急開會後決議，鄒即日起停職、免兼主管，神經醫學中心副主任一職由中心主任代理。