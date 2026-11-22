高雄醫學大學藥學院名譽教授李志恒指出，聯合國毒品與犯罪辦公室二○二一年將新興毒品分為九類，如今增至十七類，品項逾一五○○種，原因包括藥廠成果流入不法，以及非法實驗室改變藥物結構規避管制。

李志恒說，部分新興毒品原具醫療用途，如K他命、依托咪酯；也有物質因早期分離技術不足，毒性過強而未受討論，後來隨化學合成能力提升，成為新興毒品。依托咪酯具鎮靜、催眠作用，醫療上採靜脈注射，遭濫用時則透過電子煙吸食，短時間連續、反覆吸食，大腦耐受性提高，可能形成嚴重依賴。

國內二○二三年首次檢出依托咪酯，隔年列為第四級管制藥品、第三級毒品，同年十一月改列第二級，今年六月廿七日再升為第一級毒品。

根據衛福部資料顯示，二○二五年藥物濫用通報以安非他命最多，其次為海洛因、K他命；五十歲以上最常濫用海洛因，廿至四十九歲以安非他命為主，十九歲以下則以K他命最多。

此外，原用於動物鎮靜麻醉的第四級管制藥品賽拉嗪（Xylazine）遭濫用，甚至摻入毒品咖啡包及電子煙彈，行政院今年二月公告列為第二級毒品，K他命目前則列第三級。

高醫大毒理學程主任林英琦指出，毒理反應實驗耗時半年至一年，需要更快速觀察完整生物體反應的評估工具。李志恒則認為，毒品列管應建立客觀量化評估，並納入藥物可獲得性及可及性。