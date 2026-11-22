台灣藥物濫用防治學會討論新興毒品問題，指出學生藥物濫用通報升高，校園應整合毒品及電子煙防治，訂定篩檢與學生保護機制，成果不能只看查獲、宣導數量，更要確保青少年受保護。

中正大學犯罪防治學系教授曾淑萍說，校園輔導個案以中學生為主，因施用依托咪酯接受輔導者，二○二四年五十三人，二○二五年增至二二四人。師長難確認電子煙是否含毒品，尿檢也可能因時間窗無法驗出新興物質。若實施唾液快篩，政府應規範檢驗要件、資料保密及轉介程序。

曾淑萍指出，校園反毒宣導普遍，通報數卻逐年增加，教育除講授毒品危害，也應培養學生拒絕能力、判讀同儕情境及情緒調適。原施用三、四級毒品學生，輔導完成後二年內轉施用一、二級毒品比率，從二○二○年百分之十升至二○二四年百分之四十八，顯示單次輔導結案不代表少年保護完成。

台師大教授郭鐘隆說，新興毒品可透過電子煙施用，經低價包裝及網路傳播更易取得。二○二五年高中以下電子煙校安通報一六九二件，較二○二三年二三七件增約七倍；二○二六年上半年一二四三件，已逾去年全年七成。郭認為，反毒教育不能只背毒品名稱，還應教導毒品作用與風險、培養數位識讀，整合電子煙防治，強化情緒調節、心理支持及早期辨識、篩檢與通報。