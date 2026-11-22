許姓男子與張姓未成年女友共同販賣依托咪酯煙彈給謝姓少女，另涉販賣給王姓少女，新北地院分別判處十年六月、十年四月徒刑，合併應執行十年八月，張女另由少年法庭審理。許上訴，台灣高等法院維持謝女部分十年六月徒刑；王女部分因證據不足，改判無罪。

統計顯示，近年少年毒品犯罪人數及高中以下學生藥物濫用校安通報人數均有波動，二○二五年都較前一年增加，兒少毒品問題值得關注。

判決指出，許與張女於二○二五年一月起交往。張女以LINE聯繫謝姓高中女同學，相約在許的住處交易毒品，二月一日晚間，許以一千七百元賣給謝女一顆煙彈。

王女部分，新北地院認定許透過微信聯繫王女，於同年三月間，在住處社區大門前，以一千六百元賣給她一顆煙彈；王女隔日再以一千七百元轉賣給李姓男友。

許否認販毒，辯稱是張女偷拿煙彈交易；律師則質疑證人證述不實，請求判無罪。

張女證稱，謝女是她高中同學，她曾居中聯繫，許再將煙彈交給謝女，謝女當場付現。張女另稱，許以每顆一千四百元賣煙彈給她。

謝女表示，案發當日先透過張女聯繫，約定時間、地點，再由許交付煙彈，她直接付現。她三月十一日遭查獲持有三顆煙彈，其中一、二顆是向許購買，另一顆則是向前男友購買。

李在偵查中先稱直接向許買毒，後改稱透過王女向許購買，自己到停車場取貨；一審審理時又改稱是向王女購買，並解釋起初未提王女是怕影響她。王女說，自己先以一千六百元向許買煙彈，再轉賣給李。

新北地院認定許與張女共同販毒給謝女，當時依托咪酯被列第二級毒品，判許十年六月徒刑；另認定許賣毒給王女，判刑十年四月，兩罪應執行十年八月。許不服，上訴高院，高院認為販毒給王女部分罪證不足，此部分改判無罪。