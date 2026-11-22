選戰進入倒數，賄選預期增加。統計發現，選舉犯罪者有「高齡化」趨勢，逾八成超過五十歲。檢察官認為，人情禮數、地方關係緊密及法治觀念不足，都是長者涉入選舉犯罪的因素。

法務部統計，違反公職人員選舉罷免法有罪者，五十歲以上占百分之八十二點五，平均五十八點九歲；六十五歲以上六五三人、占百分之卅一點六最多，十八至卅歲僅卅三人。

檢察官分析，老一代常抱持「選舉沒師父，用錢買就有票」觀念，傳統社區人情味濃厚，容易將紅包、送禮、請客視為禮數，甚至認為「不拿白不拿」，未意識到可能涉及犯罪。長者與宗親、地方樁腳交情深厚，容易答應幫忙買票或讓幽靈人口寄居戶籍，加上高齡選民資訊落差、法治觀念不足，成為候選人容易下手的對象。

近年各地檢署反賄選宣導深入共餐聚點、市場、商圈、宮廟及教堂等長者聚集處，也走進偏鄉，透過面對面解說提高警覺。另外，本島、離島現金賄選行情差異也大，本島多以千元計，離島一萬元買票案例屢見不鮮。辦案人員指出，離島選民返鄉投票須負擔機票、住宿等成本，加上選民人數少，數百票就可能左右議員選舉，候選人須投入較高成本。