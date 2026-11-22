過去十年的選舉犯罪案類以「賄選」最多，占比超過七成五，定罪率也逾七成，但平均刑度不高。圖為警方在造勢場合蒐證，防止賄選。示意圖。聯合報系資料照

九合一選舉投票日將至，各地查緝選舉犯罪案件頻傳。過去十年賄選占逾百分之七十五，定罪率逾七成，但平均刑度偏低。檢察官分析，與被告認罪獲減刑有關。除傳統賄選，境外勢力介選、ＡＩ偽造影音及網路假訊息等新型態犯罪也逐漸浮現。

今年查察，賄選二六八八件、三○七五人；選舉暴力二七七件、二四六人，其他選舉犯罪一四○八件、一五八二人。其他類型以選舉賭盤占百分之卅二最多，不實訊息百分之卅居次，幽靈人口百分之廿。

境外勢力介選也成為檢調查緝重點。台南地檢署查出李姓兄弟去年十一月赴陸接受中共人員招待及指示，返台後於二至九月，利用地方協會活動及人脈，協助台南永康區林姓市議員候選人拉票。檢方搜索後認三人涉違反反滲透法，訊後分別命卅萬、五萬及廿萬元交保。

ＡＩ深偽技術也被用來製造選舉假訊息。十月底流傳模仿台北市長候選人沈伯洋聲音的影片，捏造他自承利用黑熊學院收取美國軍購回扣。四十九歲鄭姓男子從臉書下載轉貼至Threads，桃園地檢署廿日依違反選罷法起訴，求刑一年。

法務部統計，二○一六年至二○二五年違反選罷法九五五七件，地方選舉占逾八成，中央選舉占百分之十八。新收二萬八千餘人中，賄選二萬一四○○餘人、逾七成五，遠高於其他犯罪類型。

賄選包括送禮、現金買票、旅遊招待及餐會。最高檢察署統計，截至今年十一月十六日，送禮一三三八件、現金買票一一二三件、旅遊招待三三二件、餐會四一五件。

近十年違反選罷法起訴率約百分之卅五點六；二六八七人判決確定，其中有罪二○六七人、無罪五六三人，定罪率百分之七十八點六，平均量刑廿點七個月。

法界人士指出，定罪率高與蒐證明確有關，刑度偏低則與認罪減刑有關；選舉犯罪有罪定讞者中，八成判決緩刑。賄選法定刑三年以上十年以下，認罪得減刑，最低可減為一年六月，低於緩刑二年門檻。

辦案人員示警，進入數位化時代，電子支付、數位貨幣、贈送遊戲點數等手法可能成為新型態賄選工具，應防範。