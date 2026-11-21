桃園市中壢區中華路一段昨晚發生毒駕車禍事故，28歲林姓男子疑施用毒品後開車衝上人行道，撞死菲律賓籍女移工釀多人骨折受傷。桃園地檢署今午勘驗現場並完成相驗，訊後認林男涉毒駕致死、過失致死及傷害等罪，且有逃亡、再犯之虞，已向法院聲請羈押。

桃園地檢署襄閱主任檢察官吳靜怡指出，檢方於本月20日晚間接獲通報後，立刻指派檢察官柳敏嘉偵辦，今天前往事故現場勘驗，並完成死者相驗程序。考量死者家屬突遭重大變故，檢方也同步通知犯罪被害人保護協會桃園分會派員到場，協助家屬處理後續事宜並提供關懷服務。

這起重大事故發生於2026年11月20日晚間7時22分許，地點在桃園市中壢區中華路一段寶雅中壢中華店前，28歲林姓男子駕駛福斯五門轎車出外訪友，行經事故路段時，先撞飛前方機車騎士後，車速飛快地衝上人行道，差點撞進連鎖美妝店內，店外一片狼藉，含林男在內共6人受傷送醫，另有名34歲菲律賓籍女性移工當場失去呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治。

警方初步調查，林男沒有酒駕情形，但毒品快篩呈陽性反應，警方並在車內查獲依托咪酯1顆，懷疑林男施用毒品後駕車肇事。至於毒品施用情形、事故發生經過及相關肇事責任，仍待進一步調查釐清。據悉，林男曾有詐欺、毒品前科，也有毒駕前科，今年6月間才因涉及毒駕遭新北地檢署起訴。

桃園地檢署表示，檢察官訊問林男後，認定其涉嫌刑法第185條之3施用毒品後駕駛動力交通工具致人於死罪、第276條過失致死罪、第284條前段過失傷害罪，以及毒品危害防制條例第10條第1項、第2項施用第一級、第二級毒品罪嫌。

檢方認為，林男犯罪嫌疑重大，且有逃亡及反覆實施犯罪之虞，具有羈押原因及必要性，已向法院聲請羈押，後續將由法院審酌是否裁准。

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桃園中壢中華路一段寶雅中壢中華店前，昨晚發生疑似毒駕的林姓男子，駕車先撞倒前方機車騎士後，車輛失控衝上人行道，造成1死多人受傷的重大事故，桃檢複訊後，已向法院聲請羈押。記者陳恩惠／翻攝

桃園中壢中華路一段寶雅中壢中華店前，昨晚發生疑似毒駕的林姓男子，駕車先撞倒前方機車騎士後，車輛失控衝上人行道，造成1死多人受傷的重大事故，桃檢複訊後，已向法院聲請羈押。記者陳恩惠／翻攝

疑似吸毒後上路的28歲林姓男子於警詢後移送桃園地檢署複訊，據悉，林男曾有詐欺、毒品前科，也有毒駕前科，今年6月間才因涉及毒駕遭起訴。記者陳恩惠／翻攝