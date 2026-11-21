毒駕衝上中壢商場人行道釀1死6傷 桃園地檢署聲押毒駕男
桃園市中壢區中華路一段昨晚發生毒駕車禍事故，28歲林姓男子疑施用毒品後開車衝上人行道，撞死菲律賓籍女移工釀多人骨折受傷。桃園地檢署今午勘驗現場並完成相驗，訊後認林男涉毒駕致死、過失致死及傷害等罪，且有逃亡、再犯之虞，已向法院聲請羈押。
桃園地檢署襄閱主任檢察官吳靜怡指出，檢方於本月20日晚間接獲通報後，立刻指派檢察官柳敏嘉偵辦，今天前往事故現場勘驗，並完成死者相驗程序。考量死者家屬突遭重大變故，檢方也同步通知犯罪被害人保護協會桃園分會派員到場，協助家屬處理後續事宜並提供關懷服務。
這起重大事故發生於2026年11月20日晚間7時22分許，地點在桃園市中壢區中華路一段寶雅中壢中華店前，28歲林姓男子駕駛福斯五門轎車出外訪友，行經事故路段時，先撞飛前方機車騎士後，車速飛快地衝上人行道，差點撞進連鎖美妝店內，店外一片狼藉，含林男在內共6人受傷送醫，另有名34歲菲律賓籍女性移工當場失去呼吸心跳，經送醫搶救仍宣告不治。
警方初步調查，林男沒有酒駕情形，但毒品快篩呈陽性反應，警方並在車內查獲依托咪酯1顆，懷疑林男施用毒品後駕車肇事。至於毒品施用情形、事故發生經過及相關肇事責任，仍待進一步調查釐清。據悉，林男曾有詐欺、毒品前科，也有毒駕前科，今年6月間才因涉及毒駕遭新北地檢署起訴。
桃園地檢署表示，檢察官訊問林男後，認定其涉嫌刑法第185條之3施用毒品後駕駛動力交通工具致人於死罪、第276條過失致死罪、第284條前段過失傷害罪，以及毒品危害防制條例第10條第1項、第2項施用第一級、第二級毒品罪嫌。
檢方認為，林男犯罪嫌疑重大，且有逃亡及反覆實施犯罪之虞，具有羈押原因及必要性，已向法院聲請羈押，後續將由法院審酌是否裁准。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。