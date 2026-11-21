28歲林姓男子昨晚行經桃園市中壢區中華路一段時，先衝上附近的UNIQLO前的人行道，再往前衝撞上寶雅前電線竿跟停車場機車，釀1死6傷。據了解，該男子有毒品、詐欺、公共危險罪前科，沒有駕照，卻仍然跟朋友借車上路。

據了解，當時林男向朋友借車上路，疑似邊開車邊吸毒，在中壢區中華路一段附近先與侯姓機車騎士擦撞後，衝上附近的UNIQLO前的人行道，再繼續往前衝，撞上寶雅前的機車停車場，超過20台機車受損。

據悉，死者36歲菲律賓籍女子當時才剛從寶雅購物完走出門，準備騎車回家，不料竟迎面撞上林男駕駛的轎車，當場無生命徵象，送醫後仍不治。該女子來台灣工作已有數年，前一個月左右剛從菲律賓結束探親行程，返回桃園工作，不料卻遇死亡車禍。

桃園地檢署檢察官柳敏嘉今天下午重返事故現場勘驗，與桃園市警察局鑑識科人員還原當時事發經過，隨後前往衛福部桃園醫院勘驗，檢察官完成相驗後，不發一語離開現場，死者死因疑似是多重器官衰竭、多處骨折，對於肇事駕駛，檢方複訊後，將向法院申請羈押。

今相驗現場，菲籍女子所屬的人力仲介公司也派員到場，仲介公司人員表示，死者家裡已經知道消息，公司也會盡力協助家屬，也會代位求償。

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桃園地檢署檢察官柳敏嘉今天下午重返事故現場勘驗，與桃園市警察局鑑識科人員還原當時事發經過。記者江婉儀／攝影